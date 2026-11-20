مهرجان الدوحة السينمائي 2026 يحدد معايير لجنة التحكيم العالمية التي تقودها ناومي كاواسي، مع التركيز على الأصوات المستقلة والحفاظ على الإبداع البشري في ظل التقنيات الحديثة.

أعلن مهرجان الدوحة السينمائي 2026 عن تشكيل لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة الدولية لأفلام الطويلة، حيث أكدت الهيئة القيادية التزامها الراسخ بالاحتفاء بالسرد السينمائي الأصيل والشجاع. يقود هذه اللجنة المخرجة اليابانية البارزة ناومي كاواسي ، وسط جو من التوقعات المرتفعة لدعم الأصوات السينمائية غير التقليدية التي تواجه تحديات في الوصول إلى المنصات العالمية.

الهيكل القيادي للجنة وفلسفتها

تتألف لجنة التحكيم من خمس شخصيات سينمائية مرموقة تمثل تنوعاً جغرافياً واحترافياً واسعاً. تضم اللجنة إلى جانب ناومي كاواسي كل من الممثل الفرنسي التونسي آدم بيسا، والمنتجة التونسية درة بوشوشة، بالإضافة إلى المخرج الفلسطيني كمال الجعفري والمخرج الإيطالي المتخصص في الأفلام الوثائقية جانفرانكو روزي.

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خلال الإيجاز الصحفي الذي عُقد خلال فعاليات المهرجان، أبرزت كاواسي بوضوح أن التركيز الأساسي لهذه الدورة سيذهب إلى الأصوات السينمائية التي غالباً ما تُحرم من فرصة إسماع صوتها في المسابقات الكبرى. وتعكس هذه الرؤية الفلسفية المشتركة بين الأعضاء رغبة قوية في كسر النمطية السائدة وتقييم الأعمال بناءً على عمقها الإنساني.

معايير الاختيار وحماية الإبداع

تؤكد ناومي كاواسي أن المعيار الأهم في تقييم الأفلام هو مشاهدتها لأعمال نابعة من شغف عميق لدى كل مخرج على حدة، مشددة على أن الأفلام يجب أن تكون فريدة ولا يمكن أن يصنعها سوى ذلك المخرج بعينه. وتأتي هذه الرؤية في وقت يزداد فيه الحديث عن تأثير التقنيات الحديثة، حيث أكدت درة بوشوشة واجب المهرجانات في دعم السينما الشجاعة والمتفردة.

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وأضافت بوشوشة أنها لا ترى في الذكاء الاصطناعي بديلاً عن الإبداع البشري، معتبرة إياه مجرد أداة يمكن استخدامها، بينما تظل القصة منبثقة من صانع الفيلم نفسه. وبالمثل، أشار آدم بيسا إلى أن الفكرة تكمن في كيفية تحكم الإنسان بالأداة بدلاً من أن تتحكم به الأداة، مشيراً إلى أن الخلفيات المتنوعة لأعضاء اللجنة الخمسة ستثري مداولاتهم بشكل كبير.

تنوع الأفلام المشاركة والجغرافيا السينمائية

تضم المسابقة الدولية لهذا العام 15 فيلماً روائياً ووثائقياً تحمل أصواتاً سينمائية جريئة ومتفردة من العالم العربي وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكيتين. وحظي 11 فيلماً منها بدعم من مؤسسة الدوحة للأفلام، وتشارك سبعة أفلام من إخراج نساء، وهو اختيار يعكس التزام المهرجان بدعم الأصوات المؤثرة في السينما المستقلة.

تشمل القائمة السبعة أفلام من العالم العربي وهي: غزة 13 من فلسطين وقطر، سما من فلسطين وفرنسا وقطر، حوار مع البحر من فلسطين وهولندا والسعودية وقطر، والثوار لا يموتون من فلسطين وبلجيكا وقطر. كما تشارك أفلام تيّاها من الأردن وفلسطين، وباردي من المغرب وفرنسا والولايات المتحدة وقطر، والمحطة من اليمن والأردن وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج وقطر.

إضافة إلى ذلك، تشارك الأفلام الأفريقية منزل الرياح وسيمبا من أنغولا وقطر، والآسيوية تسعة معابد إلى السماء من تايلاند وسنغافورة وفرنسا والنرويج والصين وهونغ كونغ وإندونيسيا وقطر، وفتاة مجهولة من الصين وفرنسا، وفيليةينية من سنغافورة والمملكة المتحدة والفلبين وفرنسا وهولندا وقطر. بينما تمثل الأمريكيتين وأوروبا أفلام الانهيار من تشيلي والولايات المتحدة وإسبانيا والمكسيك، وهم صيف لا ينتهي من الولايات المتحدة والأرجنتين، وقلعة الصفيح من أيرلندا وفرنسا.

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دعم السينمات الإقليمية والمستقبل

شدد المخرج كمال الجعفري على الدور الحيوي للسينما المستقلة في عصر المنصات الرقمية، مشيداً بالتوازن بين الإبداع الفني والارتباط بالواقع في الأفلام الفلسطينية المشاركة. وأعرب عن سعادته بالأفلام التي تُعرض هذا العام، مذكراً بأن مهرجان الدوحة السينمائي يدعم دائماً السينما الفلسطينية والعربية وسينما المنطقة.

من جانبه، أكد جانفرانكو روزي على ضرورة مواجهة واقع اليوم بلغة سينمائية جديدة، قائلاً إنه في أوقات كهذه تحديداً، من الضروري وجود أفلام تمتلك الشجاعة لمواجهة العالم غير المستقر الذي نعيش فيه. ويُقام مهرجان الدوحة السينمائي في الفترة من 19 إلى 27 نوفمبر 2026، تحت رعاية الشركاء الرئيسيين الحيّ الثقافي كتارا والمدينة الإعلامية قطر ولجنة الأفلام ومنصة زوروا قطر.