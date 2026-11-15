مهرجان القاهرة السينمائي: ورشة تطوير المسلسلات بـ AUC لصقل مواهب الكتاب

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ورشة عمل لتطوير المسلسلات، مستهدفة كتاب السيناريو لصقل مشاريعهم أمام المنصات والمنتجين.

شهدت فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما"، اليوم، انعقاد ورشة عمل متخصصة تحت عنوان "Series Development"، في إطار الاحتفال بدورة المهرجان السينمائي رقم 47. تأتي هذه الورشة ضمن أنشطة الدورة التي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، وتهدف إلى دعم المواهب الشابة في مجال الكتابة السينمائية للمسلسلات التلفزيونية.

التعاون المؤسسي لتطوير صناعة المسلسلات

تنظم هذه الورشة بالتعاون بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان حسين فهمي. يهدف هذا الشراكات إلى استهداف كتاب السيناريو العاملين على مشروعات مسلسلات تنتمي لقوالب درامية متنوعة، تشمل الجريمة، والأكشن، والرعب، والفانتازيا، والخيال العلمي، والإثارة، وتزويدهم بأحدث أساليب تطوير الأفكار الدرامية وبناء المسلسلات.

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محتوى الورشة وأهدافها التدريبية

يركز البرنامج التدريبي للورشة على عدة محاور فنية جوهرية، شملت أساليب بناء العوالم الدرامية المتكاملة، وتطوير الحبكات الدرامية، ورسم أبعاد الشخصيات، وبناء الصراعات. كما تناول التدريب إدارة عنصر التشويق وضبط الإيقاع السردي بما يتوافق مع طبيعة كل نوع درامي ومتطلبات تقديمه في قالب المسلسل التلفزيوني.

تطبيق عملي لصقل المشاريع السينمائية

شارك الطلاب والمهتمون في تجربة عملية لتطوير مشروعاتهم، بدأت من العمل على الفكرة الأساسية والبنية الدرامية ومسارات الشخصيات والرؤية الإبداعية. وصلت هذه العملية إلى إعداد ملف تقديم احترافي (Pitch Package)، يساعد الكتاب على تسويق مشروعاتهم وعرضها بصورة واضحة وجذابة أمام المنتجين وشركات الإنتاج والجهات المعنية بصناعة المحتوى.

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إشراف الكاتب محمود عزت على الورشة

قدم الورشة الكاتب السينمائي المصري محمود عزت، حيث عمل بشكل مباشر مع الكتاب المشاركين على صقل أفكارهم وتعميق معالجاتهم الدرامية. يهدف هذا الإشراف إلى تعزيز تنافسية مشروعاتهم ورفع فرص انتقالها إلى مراحل متقدمة من التطوير والإنتاج الفعلي، مما يضمن جودة عالية للمحتوى المعروض.

تطلعات المهرجان للسينما المصرية

في سياق متصل، أكد حسين فهمي أن المهرجان يواصل دوره في دعم الأصوات الأدبية الشابة التي تثري السينما المصرية. يأتي هذا التوجه في ظل توجه المهرجان نحو استضافة فعاليات متنوعة، منها عرض كواليس بدايات فنانين كبار وسبل إثراء الحوار الثقافي والفني داخل الوطن العربي.