منح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة حسين فهمي، المخرج الجزائري أحمد راشدي جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديرا لمسيرته الفنية في السينما الجزائرية والعربية.

منح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يرأسه الفنان حسين فهمي ، المخرج والمنتج الجزائري أحمد راشدي جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وذلك تكريما لمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته المتميزة في السينما الجزائرية والعربية. تم ذلك خلال الدورة الثامنة لفعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما"، التي أقيمت في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا على المسرح المكشوف ب دار الأوبرا المصرية.

حفل التكريم في دار الأوبرا

جاء هذا التكريم في إطار لقاء مفتوح عُقد على هامش فعاليات المهرجان، برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، وأدار الجلسة الناقد السينمائي زين العابدين خيري. قام الفنان حسين فهمي بتسليم الجائزة لراشدي في لفتة احتفائية بارزة، تعكس تقدير الهيئة المنظمة لمكانته كأحد أبرز صناع السينما في الجزائر والعالم العربي.

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يأتي هذا التكريم بعد غياب دام سبعة عشر عاما عن مشاركات المخرج الجزائري في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث كانت آخر مشاركة له خلال الدورة الثالثة والثلاثين عام 2009، من خلال فيلمه الذي تناول سيرة قائد الثورة الجزائرية مصطفى بن بولعيد. ويبرز هذا الحضور الجديد أهمية المسيرة الفنية التي جمعته بالسينما المصرية والعالمية عبر عقود من التعاون.

مسيرة فنية من النضال إلى العالمية

استعرض أحمد راشدي خلال اللقاء أبرز محطات مشواره المهني، بدءا من بداياته مع الكاميرا أثناء مرحلة الكفاح الجزائري من أجل الاستقلال، حيث استخدمها لتوثيق نضال الشعب الجزائري، قبل أن يتحول إلى أحد الأسماء الرائدة في صناعة الأفلام في بلده. كما تحدث عن رؤيته لتطوير السينما الجزائرية والعربية، وتجربته الممتدة في مجالي الإخراج والإنتاج الفني.

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قدمت مسيرته الفنية مجموعة من الأفلام التي تناولت قضايا التاريخ والذاكرة الوطنية، ومن بينها أعمال بارزة مثل "فجر المعذبين" و"الأفيون والعصا" و"علي في بلاد السراب". كما استحضرت أعماله محطات مهمة من الثورة الجزائرية، مما ساهم في ترسيخ مكانته كمؤرخ بصري لتلك الحقبة المهمة.

امتدت تجربة أحمد راشدي إلى التعاون مع كبار المخرجين المصريين والعالميين، إذ عمل مع المخرج يوسف شاهين في فيلمي "العصفور" و"عودة الابن الضال". كما ساهم في إنتاج فيلم "الأقدار الدامية" للمخرج خيري بشارة، والتعاون مع سعد نديم في إخراج فيلم "العار لأمريكا"، بالإضافة إلى إنتاجه للفيلم العالمي "Z" للمخرج كوستا غافراس الذي فاز بجائزة الأوسكار.

تأكيد على دور السينما في الذاكرة

يعد تكريم أحمد راشدي تأكيدا على تقدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للتجارب التي تركت أثرا كبيرا في تاريخ الفن السابع. ويأتي هذا الاحتفاء لمخرجة أسهمت أعمالها في توثيق الذاكرة الوطنية الجزائرية وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية بشكل لافت.