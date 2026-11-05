مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يعقد دورته الحادية عشرة بمشاركة دولية واسعة

انطلاق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بدورته الحادية عشرة بمشاركة 11 عرضا من ست دول خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري برعاية وزارات الدولة

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن نشر فيديو يوثق أبرز لقطات اليوم الأول من الفعاليات، التي انطلقت في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي. تأتي هذه الخطوة تزامنا مع بدء المهرجان لدورته الحادية عشرة بشكل رسمي، حيث يستقبل الجمهور العربي والعالمي فعاليات فنية متميزة تعكس التنوع الثقافي والفني على الساحة الدولية. يهدف المهرجان إلى تعزيز التبادل الثقافي ودعم المواهب الشابة في مجال الفنون المسرحية من خلال تقديم أعمال مسرحية مبتكرة وجذابة.

يستمر المهرجان حتى الخامس من نوفمبر الجاري، مما يوفر خمسة أيام من العروض الحية التي ستقام على خشبات المسرح في مدينة شرم الشيخ. تعتبر هذه الدورة فرصة مهمة لعرض الإبداع المصري والعربي على مدار العام، حيث يتم اختيار العروض المشاركة بعناية فائقة لضمان جودة الأداء الفني. يحرص القائمون على المهرجان على تقديم تجربة بصرية وسمعية متكاملة تلبي تطلعات محبي المسرح من مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية.

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المشاركات الدولية ورعاة الفعالية

تتضمن الدورة الحادية عشرة مشاركة 11 عرضا مسرحيا متميزا تأتي من ست دول مختلفة، مما يعكس الطابع الدولي الواسع للمهرجان. تضم هذه المشاركات خمسة عروض مصرية بالإضافة إلى عروض من رومانيا وقطر، مما يخلق فسيفساء فنية غنية بالتجارب المتنوعة. يهدف هذا التنوع الجغرافي والثقافي إلى إثراء الحوار الفني بين الدول المشاركة وتبادل الخبرات بين المبدعين من مختلف أنحاء العالم.

يحظى المهرجان برعاية مشتركة من وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مما يضمن الدعم المؤسسي الكافي لنجاح الفعاليات. كما يتعاون المهرجان بشكل وثيق مع فندق دريمز بيتش الذي يعمل كشريك مستضيف رئيسي لتسهيل تنظيم الفعاليات وتوفير الخدمات اللازمة. تدعم هذه الشراكة الاستراتيجية من محافظة جنوب سيناء، والتي تعمل على تعزيز مكانة المدينة كوجهة سياحية وثقافية رائدة.

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الشراكات العلمية والدعم الخارجي

يتميز هذا العام تعاون المهرجان مع جامعة الكتاب في العراق كشريك علمي، مما يضيف بعدا أكاديميا وتعليميا للفعاليات المسرحية. يهدف هذا الشراكة إلى تبادل المعرفة والخبرات بين المثقفين والفنانين في البلدين، وتعزيز الروابط الثقافية بين مصر والعراق. كما يحظى المهرجان بدعم ذهبي من بلدية ظفار في سلطنة عُمان، مما يعزز من مكانة المهرجان كمنصة ثقافية عربية واسعة النطاق.

يعتبر دعم سلطنة عُمان خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الثقافي العربي المشترك، حيث تسعى بلدية ظفار إلى تعزيز حضورها في الساحة الثقافية المصرية والعربية. يشارك هذا الدعم في تسهيل تنظيم الفعاليات وتوفير الموارد اللازمة لضمان نجاح المهرجان وتحقيق أهدافه الطموحة. يساهم هذا التعاون الدولي في تعزيز الصورة الإيجابية للثقافة المصرية أمام الجمهور العالمي.

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