مهرجان القاهرة السينمائي يكرّم مدحت العدل بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر

افتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته السابعة والأربعين بحضور نجوم السينما، واحتفى بمرور 50 عامًا على انطلاقه، وأعلن عن ترميم مجموعة جديدة من الأفلام المصرية.

شهد مهرجان القاهرة السينمائي حفل افتتاح استثنائي للدورة السابعة والأربعين، بحضور نخبة من نجوم وصُنّاع السينما والشخصيات العامة. وتصدّر المشهد الفنان الكبير حسين فهمي ، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي ، إلى جانب الدكتور عبد العزيز قنصوة ، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة، و محمد طارق المدير الفني للمهرجان.

وضم الحضور عددًا من النجوم، من بينهم نبيلة عبيد، وليلى علوي، وخالد النبوي، وكريم فهمي، وشريف منير، وشهيرة، والدكتور مدحت العدل، الذي أُعلن تكريمه بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وصبري فواز، وإلهام شاهين، ودرة، وصدقي صخر. وجرى الحفل وسط أجواء احتفت بتاريخ المهرجان الممتد على مدار 50 عامًا، وبمكانة السينما المصرية ودورها في إثراء الحركة السينمائية والثقافية عربيًا ودوليًا.

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تفاصيل افتتاح الدورة السابعة والأربعين لمهرجان القاهرة

افتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته السابعة والأربعين بحفل استُهل بعزف السلام الوطني المصري، ثم ألقى حسين فهمي كلمة الافتتاح التي رحب فيها بالحضور، معربًا عن سعادته بالافتتاح، ومؤكدًا اعتزازه برئاسة هذا الصرح السينمائي العريق.

وأوضح فهمي أن الدورة الحالية تأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرًا إلى أن المهرجان يحتفل بهذه المناسبة في دورته السابعة والأربعين، بعد إلغاء ثلاث دورات لظروف استثنائية.

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وأضاف فهمي أن رحلة المهرجان بدأت في 16 أغسطس 1976، بمبادرة من الجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينمائيين، برئاسة الصحفي الكبير كمال الملاخ. وأشار إلى أن المهرجان استضاف خلال خمسة عقود فنانين وصُنّاع سينما من مختلف أنحاء العالم، وكرّم أسماء تركت بصمات بارزة في تاريخ الفن السابع.

وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي استعرض أبرز محطات المهرجان على مدار خمسين عامًا، وما شهده من فعاليات وتكريمات واستضافات لنجوم مصريين وعالميين، قبل أن يُعرض فيديو تأبيني استعاد ذكريات عدد من رموز وصُنّاع الفن الراحلين.

حسين فهمي يستلهم رمزية الهويس من فيلم شيء من الخوف

استلهم حسين فهمي في كلمته رمزية الهويس من فيلم "شيء من الخوف"، المأخوذ عن رواية الكاتب ثروت أباظة، مستحضرًا شخصية فؤادة التي واجهت التهديد بقطع المياه، وقررت فتح الهويس لري الأرض العطشى.

وذكر فهمي أن الهويس لم يعد مجرد رمز للمياه التي لا يمكن حرمان الناس منها، بل أصبح رمزًا للفن والفكر والقصص والحكايات التي يصنعها المبدعون، والتي تظل حية مهما مر عليها الزمن. وأشار إلى أن فيلم "شيء من الخوف"، من إخراج حسين كمال وإنتاج عام 1969، ما يزال حاضرًا بعد مرور 57 عامًا على إنتاجه، بفضل قصته وأبطاله.

وأكد فهمي أن السينما المصرية ستظل بفنها وفنانيها منارة للعالم، وهويسًا للفن والثقافة والحياة، مشددًا على أن السينما لا تقتصر على تقديم الأفلام التي يستمتع بها الجمهور، بل توثق اللحظات والمشاعر والمحطات التاريخية، وتحفظ حكايات البشر وتجاربهم عبر الزمن.

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ترميم الأفلام المصرية وإتاحتها للجمهور

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن مجموعة جديدة من الأفلام التي تم ترميمها هذا العام، تضم "المتمردون"، و"شفيقة القبطية"، و"معبودة الجماهير" بنسختها الملونة، و"البوسطجي"، و"ميرامار"، و"الأيدي الناعمة" بنسختها الملونة، و"طريد الفردوس".

وأوضح حسين فهمي أن إدارة المهرجان تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على الإرث السينمائي المصري، باعتباره أحد أهم كنوز مصر الفنية والثقافية. وأشار إلى أن مبادرة ترميم الأفلام يواصل المهرجان تنفيذها بالتعاون مع الشركة القابضة للاستثمار الثقافي والسينمائي، من خلال مركز ترميم الأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وبحسب ما أعلنه فهمي، ستُتاح الأفلام المرممة للمشاهدة بناءً على طلب الجمهور، كما تُترجم لإتاحة مشاهدتها لضيوف المهرجان من مختلف أنحاء العالم. وأكد أن المبادرة مستمرة للعمل على ترميم نحو 1400 فيلم مصري، حفاظًا على التراث السينمائي وإتاحته للأجيال القادمة.

وعرض الحفل مقطعًا مصورًا استعرض نماذج من الأفلام التي خضعت للترميم، وما طرأ عليها من تحسينات، بما يبرز أهمية الجهود المبذولة لاستعادة رونق هذه الأعمال والحفاظ عليها. وفي ختام كلمته، وجّه فهمي الشكر إلى مؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمتها وزارة الثقافة، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة، ومحافظة القاهرة، إلى جانب شكره للرعاة والشركاء الداعمين للمهرجان.