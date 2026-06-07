مهرجان الجونة يطلق "ساني جونة مسلسلات": منصة متخصصة لتطوير وتسويق الدراما العربية

أطلق مهرجان الجونة السينمائي منصة "ساني جونة مسلسلات" CineGouna Series برئاسة مريم نعوم، لتدعم كتاب السيناريو العربي عبر برنامج تطوير أونلاين لمدة ستة أسابيع وسوق مهني خلال المهرجان، بهدف ربط الإبداع باحتياجات السوق والمنصات.

أعلن مهرجان الجونة السينمائي رسميًا عن إطلاق منصة جديدة ثورية بعنوان " ساني جونة مسلسلات " CineGouna Series، وهي مبادرة متخصصة تمامًا في تطوير وتسويق مشاريع المسلسلات العربية، وتقودها السيناريست والمنتجة البارزة مريم نعوم .

هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية المهرجان للتوسع والانتقال من دعم السينما فقط إلى دعم广阔 صناعة المحتوى الدرامي التلفزيوني في المنطقة العربية بأكملها. ينبثق البرنامج استجابةً للطفرة الهائلة التي يشهدها قطاع المسلسلات والمنصات الرقمية Streaming، حيث أصبح هناك طلب متزايد على مساحات مهنية احترافية متكاملة، لا تقتصر على تطوير النصوص فحسب، بل تتعداها إلى خلق جسور من التشبيك والنقاش المباشر بين كتاب السيناريو والمproductors والأطراف الفاعلة في صناعة الدراما، بما في ذلك ممثلو المنصات الرقمية العالمية وقنوات التلفزيون وصناع القرار.

تتمثل الرؤية الأساسية لـ "ساني جونة مسلسلات" في تقديم برنامج تطوير متكامل ومكثف يمتد لمدة ستة أسابيع بشكل أونلاين، يهدف إلى التدريب العملي على صقل النصوص، وتقديم الإرشاد الفردي المتخصص لكل مشارك، بالإضافة إلى إعداده للتسويق النهائي والعروض التقديمية الاحترافية لمشاريعه. خلال أيام المهرجان الفعلية، المقررة بين 15 و23 أكتوبر القادم، سيتحول مكان من البرنامج إلى سوق ومهنة ديناميكية متخصصة، يجتمع فيها الكتاب المنتقون مع المنتجين ومسؤولي المحتوى من مختلف أنحاء العالم.

ستشمل الفعاليات جلسات عروض تقديمية سريعة، واجتماعات فردية ثنائية، وموائد مستديرة حوارية، وفعاليات تشبيك مكثفة تهدف إلى تحويل المشاريع المطورة إلى فرص إنتاج حقيقية. أكدت رئيسة البرنامج، مريم نعوم، في تصريحاتها أن المبادرة تستجيب لنقطة ألم حقيقية في السوق: وجود طاقم كبير من المواهب العربية القادرة على كتابة نصوص قوية ومبتكرة، ولكن تعاني مشاريعهم من غياب منظومة تطوير مختصة تربط بين الإبداع الأدبي ومتطلبات السوق والتوزيع.

لذلك، تهدف "ساني جونة مسلسلات" إلى أن تكون أكثر من مجرد ورشة عمل؛ بل مساحة متكاملة تجمع بين فن الكتابة، وأساليب التطوير الاحترافي، وفهم تحليقي لفرص وقيود المنصات الرقمية، وتفضيلات الجمهور، واستراتيجيات التسويق الحديثة، مع توفير لقاءات مباشرة وحقيقية مع القائمين على صناعة الدراما. كما رحب المدير الفني لمهرجان الجونة، أندرو محسن، بهذا التوجه، مؤكدًا أن التطورات المتلاحقة في صناعة المسلسلات على المستوى المحلي والعالمي، stockings من وجود قسم متخصص في المهرجان ضرورة ملحة، وتمثل إضافة نوعية وغير مسبوقة في مشهد المهرجانات في مصر.

الهدف المنشود هو أن تصبح المنصة نقطة التقاء سنوية تجمع بين الطرفين: الكتاب العربي الطموح والخبراء الدوليين، لترسخ مكانة مهرجان الجونة كمرجعية رئيسية ومحطة obligatorie لهذه الصناعة النابضة بالمنطقة. تم فتح باب التقديم على النسخة الأولى من البرنامج اعتبارًا من اليوم،とに حدد último موعد لتلقي الطلبات في 30 يونيو الجاري. ستقوم لجنة تحكيم مختصة باختيار مجموعة محدودة وحصرية من أفضل مشاريع النصوص للمشاركة.

ستخوض المجموعة المختارة معمل التطوير Online خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026، لتختتم أنشطتها بعروض تقديمية احترافية واجتماعات منتدبة مباشرة ضمن برنامج دورة مهرجان الجونة السينمائي في خريف 2026، حيث سيكون أمام كل كتاب فرصة لعرض مشروعهم أمام جمهور منcial من المنتجين والمنصات، سعيًا لتحويل الفكرة إلى مسلسل مكتمل الإنتاج





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