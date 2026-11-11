مهرجان القاهرة السينمائي يكرم ماتيو جاروني بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمنح المخرج الإيطالي ماتيو جاروني جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية المتميزة وإسهاماته في السينما العالمية.

منح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، الجائزة الكبرى للمخرج الإيطالي ماتيو جاروني ، خلال حفل افتتاح دورته السابعة والأربعين. وقد تم الإعلان عن هذه التكريمات الهامة في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، حيث استضافت العاصمة المصرية نخبة من صناع السينما العالمية. ويأتي هذا القرار في إطار حرص المهرجان على تكريم الفنانين الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ الفن السابع، مما يعزز مكانته كأحد أعرق المحافل السينمائية.

تفاصيل تكريم ماتيو جاروني بالجائزة

حصل المخرج الإيطالي الشهير ماتيو جاروني على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي أعلى وسام يقدمه المهرجان لتكريم المسيرة الفنية الطويلة والمتميزة. وقد ترأس لجنة التحكيم أو الحفل الفني الفنان الكبير حسين فهمي، الذي أشاد بالإسهارات الكبيرة التي قدمها جاروني عبر عقود من العمل الدؤوب. وتم تكريم المخرج بفضل أعماله التي رسخت حضوره بين أبرز المخرجين المعاصرين على الساحة السينمائية الدولية، ولقدرته على تقديم عوالم واقعية بخصوصية بصرية وسردية فريدة.

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مسيرة ماتيو جاروني السينمائية الحافلة

وُلد ماتيو جاروني في العاصمة الإيطالية روما عام 1968، وبدأ مسيرته في الإخراج السينمائي خلال تسعينيات القرن الماضي. وقد قدم عام 1998 فيلمه الروائي الطويل الأول "أرض وسطى"، من خلال شركة الإنتاج الخاصة به "أرخميدس"، وفي العام نفسه أخرج فيلمه الثاني "ضيوف". ثم توالت الأعمال المهمة مثل "صيف روماني" عام 2000، لتتبلور تدريجيًا ملامح تجربته السينمائية التي اتسمت بالاهتمام بالتفاصيل الإنسانية والاجتماعية.

إنجازات عالمية وجوائز دولية مرموقة

حقق جاروني حضورًا لافتًا بفيلمه "المُحنط" عام 2002، الذي نال جائزة ديفيد دي دوناتيلو لأفضل سيناريو وأفضل ممثل مساعد، إلى جانب جائزة الشريط الفضي لأفضل مونتاج. وفي عام 2005، شارك بفيلم "حب أول" في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي الدولي، وحصل الفيلم على جائزة الدب الفضي لأفضل موسيقى تصويرية. كما شكل فيلم "جومورا" عام 2008 نقطة تحول بارزة في مسيرته، إذ فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي، وحصد خمس جوائز من أكاديمية السينما الأوروبية.

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رؤية المخرج وتأثيره على صناعة الأفلام

وقال المخرج ماتيو جاروني في كلمته أنه سعيد بالتواجد في القاهرة للمرة الأولى ونادم على أنه لم يزرها من قبل، وسيعود إليها للتصوير فيها لأن هناك الكثير من الأماكن التي أعجبته فيها. وتكشف مسيرة ماتيو جاروني عن تجربة سينمائية متعددة الاتجاهات، تجمع بين الواقعية والخيال، وبين رصد التحولات الاجتماعية واستكشاف العوالم النفسية والإنسانية للشخصيات. كما تعكس أعماله قدرة على تحويل الحكايات المحلية إلى تجارب سينمائية ذات صدى عالمي.

دور المهرجان في دعم الصناعة السينمائية

يمثل مهرجان القاهرة السينمائي منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A). ويعمل المهرجان على تعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.