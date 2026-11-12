مهرجان القاهرة السينمائي يكرم ماتيو جاروني بجائزة الهرم الذهبي

تكريم المخرج الإيطالي ماتيو جاروني بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في حفل افتتاح الدورة السابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2026.

منح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برعاية الفنان حسين فهمي ، المخرج الإيطالي ماتيو جاروني جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وذلك في حفل الافتتاح الرسمي لدورته السابعة والأربعين. أُقيمت هذه التظاهرة السينمائية الكبرى في الفترة الممتدة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بهدف تكريم مسيرته الفنية المتميزة وإسهاماته التي رسخت حضوره بين أبرز صناع السينما العالمية.

تفاصيل التكريم ومسيرته الفنية الحافلة

خلال مراسم التكريم، تم عرض فيلم وثائقي خاص يستعرض أبرز محطات مشواره السينمائي وأهم أعماله التي حظيت بتقدير نقدي وجوائز دولية مرموقة. وبعد عرض هذا الملف، صعد المخرج إلى المسرح لتسلم الجائزة، حيث أعرب عن سعادته الكبيرة بزيارته الأولى لمدينة القاهرة، مؤكدًا ندمه على عدم زيارتها سابقًا، ومخططًا للعودة إليها قريبًا لتصوير أعماله الجديدة.

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محطات بارزة في إبداعاته السينمائية

وُلد ماتيو جاروني في العاصمة الإيطالية روما عام 1968، وبدأ مسيرته في الإخراج خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث قدم فيلمه الروائي الطويل الأول "أرض وسطى" عام 1998 من خلال شركته الإنتاجية "أرخميدس"، متبوعًا بفيلم "ضيوف" في العام نفسه، ثم "صيف روماني" عام 2000 الذي تبلورت فيه رؤيته السينمائية.

الجوائز العالمية وتأثير الأعمال

حقق جاروني صيتًا واسعًا بفيلم "المُحنط" عام 2002 الذي فاز بجائزة ديفيد دي دوناتيلو لأفضل سيناريو، وبفيلم "حب أول" عام 2005 الحائز على الدب الفضي في برلين. كما شكل فيلم "جومورا" عام 2008 نقطة تحول كبرى بفوزه في كان، وحصوله على خمس جوائز من أكاديمية السينما الأوروبية، ورشحه لإيطاليا لأفضل فيلم أجنبي، مما عزز مكانته على الخريطة العالمية.

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أعمال مستمرة وإنجازات متجددة

واصل نجاحاته بفيلم "واقع" عام 2012 الذي فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان كان، و"حكاية الحكايات" عام 2015، و"دوجمان" عام 2018 الذي نال بطله جائزة أفضل ممثل. ثم قدم "بينوكيو" عام 2019 المرشح لجوائز الأوسكار، وتوالت أعماله بما في ذلك "أنا القبطان" المشارك في فينيسيا، ليثبت تفوقه في المزج بين الواقعية الاجتماعية والخيال الفني.

خلفية المهرجان وأهميته الثقافية

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976 تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويعتبر أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا. يحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، وهو الوحيد في منطقتي العرب وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات التنافسية من الفئة (A)، مما يجعله منصة عالمية لدعم المواهب وتعزيز الحوار السينمائي.