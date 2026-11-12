مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يستضيف عروضًا مسرحية متنوعة وورش عمل فنية

انطلقت فعاليات اليوم الثاني لمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي برئاسة الدكتورة داليا همام، وعرضت مسار ذوي الهمم ومسار العرائس عروضًا مسرحية وحظيت بورش فنية متخصصة.

انطلقت أمس، فعاليات اليوم الثاني ل مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي برئاسة الدكتورة داليا همام ، وسط حضور لافت بمئات الأطفال وعائلاتهم.

وتجمع كوكبة من المهتمين بالثقافة والفن في مصر والعالم العربي لمتابعة العروض المسرحية والاستعراضات المبهرة التي يشهدها المهرجان.

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وتوزعت أنشطة هذا العام على خمسة مسارات رئيسية هي المسرح الموجه للطفل، والمسرح المدرسي، ومسرح العرائس، ومسار ذوي الهمم، ومسار الفرق، بالتوازي مع تنظيم ورش فنية متخصصة.

مسار ذوي الهمم يعرض مسرحيات اجتماعية

استقبل مسار مسرح ذوي الهمم ثلاثة عروض مسرحية بحضور لجنة تحكيم مكونة من الدكتورة إيمان كريم، والدكتور علي الجنفدي، والفنان محمد يونس، والدكتورة فيفي أحمد، والمهندسة مروة ماهر.

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وقدم مسرح مدرسة الفنون عرض "الصعيدي" من إخراج إبراهيم المصري وإنتاج مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد بالإسماعيلية، في أجواء استعراضية تعبر عن الدمج والتعاون.

عُرض على مسرح د. عاطف عوض عرض "وجوه بلا عنوان" من إخراج إسراء مجدي وانتاج مدرسة الريتاج الخاصة، والذي يتناول قصة عصابات تختطف الأطفال وتستخدمهم في التسول.

بينما استقبل مسرح د. نهاد صليحة عرض "كرسي بجناحات" الذي يناقش رحلة ذوي الهمم في التمسك بالفن للانتصار على الإحباط والعزلة الاجتماعية.

استعراضات مسرح العرائس والدراما التفاعلية

استقبل مسار مسرح العرائس عرضين مسرحيين برفقة لجنة تحكيم برئاسة م. أحمد نور، وأعضائها أ. آيات مجدي، وم. وائل عبد الله، والدكتور رضا حسنين، والدكتورة مي مهاب.

عُرض على مسرح البالون بقاعة صلاح جاهين عرض "مملكة السحر والأسرار" من إخراج عماد عبد العظيم، حيث يخوض الأطفال مغامرة لحماية كتاب الأسرار من اللصوص.

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كما استقبل مسرح العرائس عرض "كلمة مرور" من تأليف محمد محمود محمد زناتي وإخراج سحر منصور، بمشاركة فنية صوتية واسعة تضمنت حمزة العيلي وعلاء زينهم.

المنافسات في المسار المدرسي والورش الفنية

استقبل مسار المسرح المدرسي عرض "مدينة الحب" من إخراج مصطفى أحمد السيد وإنتاج مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بأكاديمية الفنون، برفقة لجنة تحكيم متخصصة.

وتناول عرض "قهوة الحرافيش" من إخراج ندا عفيفي الصراع بين جيل متمسك بالتقاليد وجيل يتبنى التكنولوجيا، في مواقف كوميدية تكشف الفجوة بين الأجيال.

كما أدار الدكتور عادل ناجي ورشة عمل بعنوان "تصميم وتنفيذ العرائس" مع المعهد العالي لفنون الطفل، لتعليم تقنيات تحريك العرائس وتجسيد الشخصيات.

وأقيمت ورشة "فن الزجاج والموازييك" للدكتورة جيهان الصبان للفئة العمرية من 9 إلى 19 عامًا، لتعليم أصول الزجاج المعشق وتنفيذ أعمال فنية.