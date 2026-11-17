مهرجان القاهرة السينمائي يعرض الفيلم الروائي دروس الباليه للمخرج الياباني كازويا موراياما لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن المسابقة الدولية بدورته الـ47.

أقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السابعة والأربعين عرضاً أولياً لفيلم دروس الباليه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تم عرض العمل الروائي للمخرج الياباني كازويا موراياما ضمن المسابقة الدولية مساء يوم الثلاثاء الموافق للثاني من ديسمبر الجاري، وتحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

جرت فعاليات هذا العرض الحاسم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور لافت للجمهور والنقاد الذين يتابعون سير فعاليات السجادة الحمراء المرتبطة بحدث المهرجان. يمثل هذا العرض خطوة مهمة لتعريف الجمهور العربي على أحدث الإبداعات السينمائية القادمة من آسيا، مما يعزز من مكانة المهرجان كمنصة ثقافية رائدة.

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قصة الفيلم ودور المخرج كازويا موراياما

يتناول فيلم دروس الباليه الذي تبلغ مدته تسعين واثنتين دقيقة قصة شابين يابانيين يحملان الجنسية الروسية هما نيكيت ونينا. يعيش الأخوان حياة منعزلة في بلدة يابانية نائية مع جدّيهما، حيث لا يعرفان تفاصيل والديهما الغائبين إلا من خلال السرد القصصي والحكايات التي يرويها الجدين لهما.

يتغير مسار الأحداث فجأة عند عودة الوالد الذي يصطحب طفلَيْه في رحلة بحثية مضطرفة عن والدتهما التي كانت راقصة باليه يابانية شهيرة. خلال هذه الرحلة الاستكشافية، يختبر الطفلان عوالم جديدة وغير مألوفة، ويكتشفان من خلال التجارب المشتركة هشاشة الروابط الأسرية وتوتر العلاقات العائلية.

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مسيرة المخرج كازويا موراياما السينمائية

يُعد كازويا موراياما صانع أفلام يابانياً بارزاً بدأ مسيرته الإخراجية أثناء دراسته الجامعية في كلية بروكلين التابعة لجامعة مدينة نيويورك. بعد تخرجه، عاد إلى اليابان حيث عمل في مجال الإنتاج الإعلاني لفترة من الوقت قبل أن يقرر الاستقلال كمخرج سينمائي مستقل منذ عام ألفين وثمانية.

حقق المخرج الياباني اهتماماً دولياً واسعاً بفيلمه القصير الذي حمل عنوان أوتشيرو، وهو العمل الذي مهّد الطريق لإصدار فيلمه الروائي الأول توراو. يُظهر هذا التسلسل الزمني تطوراً واضحاً في أساليب السرد البصري للمخرج، مما يجعل عرض فيلمه الجديد في القاهرة حدثاً ثقافياً مهماً.

أهمية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ألف وتسعمئة وستة وسبعين، ويقام سنوياً تحت الرعاية المباشرة لوزارة الثقافة المصرية. يُعتبر هذا المهرجان من أعرق المهرجانات السينمائية على مستوى القارة الأفريقية والمنطقة العربية، حيث يستقطب صناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم.

يحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي الكامل من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام المعروفة بـ FIAPF. وهو المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الذي يحمل هذا الاعتماد الرسمي ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية المصنفة ضمن الفئة الأولى، مما يمنحه شرعية عالمية قوية.

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يمثل المهرجان منصة استراتيجية لتقديم أحدث التجارب السينمائية الحديثة، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة التي تظهر على الساحة الفنية. يعزز المهرجان الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين المحترفين والجمهور العريض، إلى جانب دوره الفعال في دعم صناعة السينما من خلال البرامج التعليمية والملتقيات المهنية المتخصصة.