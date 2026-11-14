مهرجان القاهرة السينمائي: انطلاق عروض الأفلام القصيرة في دار الأوبرا المصرية

انطلاق عروض برنامج الأفلام القصيرة (1) ضمن الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة خمسة أعمال من مصر ولبنان وفرنسا والولايات المتحدة والصين والأرجنتين.

تنطلق السبت 14 نوفمبر عروض برنامج الأفلام القصيرة (1) ضمن فعاليات الدورة الـ47 ل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث سيبدأ العرض مساءً في تمام الساعة 4:00 على المسرح الكبير ب دار الأوبرا المصرية. ويضم هذا البرنامج خمسة أفلام قصيرة متنوعة، تقدم رؤى سينمائية متعددة حول العلاقات الإنسانية والعائلية، متناولة موضوعات الذاكرة والحرب والطفولة والبحث عن الذات.

تفاصيل البرنامج والأعمال المشاركة

تشمل قائمة الأفلام المختارة هذا العام تجارب سينمائية من مصر ولبنان وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين والأرجنتين، لتشكل لوحة فنية تعكس تنوع الثقافات والإبداع في هذا المجال.

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يحتل فيلم "أسرارنا" للمخرجة لينتي ليانج مكانة بارزة في البرنامج، حيث يتناول قصة المراهقة تيان تيان التي تختبر مشاعرها الحسية الأولى أثناء جلسة لتجبير العظام في مدينة قوانجتشو، وتبحث عن إجابات لوالدتها دون جدوى في ظل صمت مؤلم.

كما يقدم فيلم "الكاذبون" للمخرج إدواردو براون كوستا قصة ماتياس وشقيقه الأصغر خايمي اللذين يجدان نفسيهما بمفردهما في عالم الكبار، ويضطر ماتياس لإقناع رجل غريب بتجسيد دور والدهما بعد القبض على خايمي متلبسًا بالسرقة.

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ويبرز فيلم "ذاب اشتياقًا قلبي" للمخرجة يمنى مروان معاناة شاب فلسطيني يعمل في الدفاع المدني عقب القصف على بيروت، وكفاحه لفصل تفاصيل حياته اليومية عن ذكرياته المؤلمة عن الشهداء وويلات الحرب.

أفلام تتناول الصراعات الإنسانية

يروي فيلم "سباحة الشقيقتين" للمخرجة لولا ديجوف قصة شقيقتين لا تجمعهما رابطة قوية، تسافران إلى بلجيكا تنفيذًا لرغبة والدتهما الراحلة للمشاركة في سباحة رأس السنة، في رحلة عائلية عبثية تهدف لإيجاد طريق للتفاهم والتقارب.

أما فيلم "ثانية واحدة" للمخرجة نادين البنهاوي فيدور أحداثه داخل منزل عائلي يعج بالصخب والمقاطعات، حيث تبحث البطلة عن مكان هادئ لإجراء حديث مع معالجها النفسي وتجد نفسها مضطرة للاختباء تحت سريرها.

أهمية المهرجان في دعم السينما

يؤكد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دوره المحوري في دعم صناعة السينما من خلال توحيد جهود صناع الأفلام القصيرة في بيئة فنية متكاملة.

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وتعكس الأفلام المشاركة التنوع الثقافي والسينمائي، مما يجعلها نموذجًا حيًا للحوار العالمي حول التحديات الإنسانية المشتركة.