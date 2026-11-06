مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يحتفي بمرور ٥٠ عامًا على تأسيسه

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يحتفي بمرور نصف قرن على تأسيسه تحت عنوان خمسون عامًا من حكاية اسمها القاهرة خلال فعاليات دورته السابعة والأربعين.

تحتفل القاهرة بمرور نصف قرن على انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلق لأول مرة عام ١٩٧٦ كتحقيق لحلم الكاتب والصحفي كمال الملاخ. شهد الافتتاح مشاركة ٣٣ دولة وحوالي ١٠٠ فيلم، ليرسم المهرجان طريقه ليصبح من أعرق المنصات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا على مدار السنين الخمسين الماضية.

يرأس الفنان الكبير حسين فهمي اللجنة المنظمة لهذا الحدث الثقافي الضخم، حيث يتمحور الاحتفال هذا العام تحت شعار "خمسون عامًا.. من حكاية اسمها القاهرة". تأتي هذه المناسبة في إطار فعاليات الدورة السابعة والأربعين من المهرجان، التي تستقبل جمهور المبدعين والناقدين من مختلف الأجيال والثقافات العالمية لتعزيز التواصل السينمائي.

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تفاصيل الدورة السابعة والأربعين وتواريخ الانعقاد

ستُقام فعاليات الدورة السابعة والأربعين من المهرجان خلال الفترة المحددة من ١١ إلى ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦، لتستعيد مسيرة حافلة بالمحطات الفنية التي شكلت ذاكرة السينما المصرية والعربية والعالمية. يهدف البرنامج السينمائي المتنوع إلى عرض أعمال روائية وتوثيقية وقصيرة، مما يوفر للجمهور المصري تجارب واتجاهات جديدة من مدارس ثقافية مختلفة حول العالم.

يعتمد المهرجان على اعتراف الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، ويعمل تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، مما يعزز من مكانته كمنصة دولية مرموقة. يحرص البرنامج على دعم السينما المصرية والعربية مع فتح نافذة واسعة لاكتشاف المواهب الصاعدة وتعزيز التبادل الثقافي مع نظرائهم الدوليين.

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رؤية الرئيس حسين فهمي تجاه مستقبل المهرجان

أكد الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في تصريحاته الرسمية أن الفخر الكبير يأتي مع الاحتفال بمرور خمسين عامًا على تأسيس المهرجان. أشار رئيس المهرجان إلى أن الانطلاق الأولي كان بفضل أشخاص آمنوا بأن مصر، بتاريخها السينمائي الغني ومكانتها الثقافية الراسخة، تستحق منصة دولية تجمع العالم على أرضها.

عبّر حسين فهمي عن امتنه العميق لكامل الملاخ وجميع المؤسسين الذين أسهموا بجهدهم وفنهم في الحفاظ على استمرار المهرجان وسمو مكانته على الساحة الدولية. وصف علاقتاه الطويلة مع المهرجان بأنها تجعله يدرك جيدًا القيمة الاستراتيجية لحضور فنانين ومخرجين من مختلف أنحاء العالم إلى القاهرة، مما يعكس قوة الجذب الثقافي للعاصمة المصرية.

تحولات الصناعة السينمائية والتوجهات المستقبلية

يكتسب الاحتفاء هذا العام دلالة خاصة في ظل التحولات الجذرية التي شهدتها صناعة السينما خلال العقود الخمسة المنقضية، بما في ذلك تطور تقنيات التصوير والعرض وظهور أشكال جديدة للإنتاج والتوزيع. حافظ مهرجان القاهرة على دور الحيوي في تقديم التجارب السينمائية العالمية وفتح مساحات للحوار النقدي والفني لتطوير برامجه بما يعزز صلته بصناع الأفلام.

تستهدف الفعاليات المهنية والثقافية التابعة للدورة السابعة والأربعين دعم صناعة السينما وتوسيع فرص التعاون الدولي، بالإضافة إلى إتاحة مساحة واسعة لأفلام الأجيال الجديدة ومشروعاتهم الإبداعية. يتجسد المعنى الأعمق للاحتفال بخمسين عامًا في تحويل الخبرات المتراكمة إلى أرضية قوية تنطلق منها تجارب جديدة.

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يظل المهرجان مساحة مشتركة للحوار بين الماضي والحاضر والمستقبل، حيث تتحول الخبرات إلى منطلق لتجارب مبتكرة. إنها خمسون عامًا من الأفلام التي أضاءت شاشات القاهرة، والوجوه التي عبرت مسارحها، والصداقات التي ولدت في أروقتها، والجمهور الذي منحها حياتها الحقيقية وشريكًا أساسيًا في نجاحها واستمرارها عبر نصف قرن من العطاء.