توج مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم المراعي الصيفية بجائزة أفضل فيلم عربي طويل بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي، وسط حضور فني مميز.

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال حفل ختام دورته السابعة والأربعين عن نتائج المسابقة الرسمية، حيث حاز الفيلم الروائي الطويل " المراعي الصيفية" على لقب أفضل فيلم عربي طويل. تبلغ قيمة الجائزة المالية عشرة آلاف دولار أمريكي، وتُمنح هذه المكافأة مباشرة للمنتج المسؤول عن العمل الفني الناجح.

جاءت هذه النتيجة نتيجة تصويت لجنة التحكيم التي اشتملت على نخبة من الشخصيات السينمائية العالمية والمحلية.

قصة فيلم المراعي الصيفية وحكم اللجنة

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تدور أحداث الفيلم الذي تبلغ مدته ستون وخمسة وستين دقيقة حول شخصية "هنا"، وهي راعية متدربة تقضي حياتها في عزلة تامة ضمن جبال الألب السويسرية. يبتعد هذا العزل عن ضجيج العالم الخارجي وعن ذكريات الوطن الأصلي لها وهو لبنان، لتعيش حياة هادئة ومنعزلة. يتغير مسار هذه العزلة مع وصول شخصية "ليزا"، التي تم إرسالها رسميًا لمساعدة "هنا" في رعاية الحيوانات والاعتناء بها في المروج.

يدفع هذا الحدث البطلة الرئيسية للخروج من فقعتها المعزولة، مما يسمح لها بإعادة التواصل مع ماضيها الغامض وقصتها الشخصية المؤلمة. تمثل هذه الرحلة السينمائية استكشافا عميقا لمفاهيم العزلة النفسية، والذاكرة الإنسانية،以及 الروابط الإنسانية التي تجمع بين الأفراد في أصعب الأوقات. يحظى الفيلم بإشادة واسعة من نقاد السينما بسبب قدرته على نقل المشاعر بواقعية عبر الصور البصرية.

نبذة عن المخرجين والطاقم الفني للعمل

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يقع إخراج العمل الفني على عاتق نائل خليفي وليزا ديبوش، وهما مبدعان يتمتعان بخلفيات فنية متنوعة ومميزة. يُعرف نائل خليفي كمخرج ومدير تصوير بلجيكي من أصل فلسطيني، ومقيم حاليًا في العاصمة البلجيكية بروكسل. بدأ مسيرته الإخراجية مبكرا عام ألفين وأربعة بفيلم قصير حمل عنوان "في بلاد العمالقة"، والذي حقق فوزا بجائزة خلال فعاليات برنامج "ليل عاصمة الثقافة الأوروبية".

في عام ألفين وأحد عشر، توجه نائل خليفي للإخراج الوثائقي وقدم فيلم "في الانتظار" الذي أظهر مهاراته السرديّة. أما الشريك في الإخراج ليزا ديبوش، فقد ولدت في بروكسل عام ألفين وثمانية وثمانين. بدأت حياتها المهنية كممثلة متدربة، ثم انتقلت لتكرس وقتها بشكل كامل لعالم الموسيقى والكتابة الإبداعية.

أصدرت ليزا ديبوش ألبومين موسيقيين بصفتها مغنية وكاتبة أغاني، كما نشرت كتابين أدبيين خلال مسيرتها الفنية. يجمع هذا التعاون الفني بين خبرات السينمائي المخضرم والمبدعة الحديثة، مما منح الفيلم طابعاً فريداً يجمع بين العمق البصري والسردي المتقن. يعكس العمل تكاتفاً فنياً يستحق التقدير في صناعة السينما المستقلة.

جوائز أخرى وأسماء مميزة في الحفل

إلى جانب الفيلم الفائزة، تم تكريم فيلم "قطار النهر" بحصوله على جائزة شادي عبد السلام لأفضل فيلم. كما أبدت لجنة التحكيم إشادة واضحة بأداء الممثل يوسف عبده في فيلم "دولة التلاوة"، حيث أشادت بالمقامات المتعددة والصوت المميز الذي تميز به الفنان أحمد حسام الدين خلال تواجده في الفعاليات. مثل هذا التكريم اعترافاً واضحاً بالإسهامات الفردية المميزة التي تضيف قيمة فنية للمهرجانات السينمائية.

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام ألف وتسعمائة وستة وسبعين، ويقام سنوياً تحت الرعاية الرسمية لوزراة الثقافة المصرية. يُصنف المهرجان كأحد أعرق المهرجانات السينمائية على مستوى العالم العربي وإفريقيا، وهو المكان الذي تجتمع فيه المواهب الجديدة. يحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي الكامل من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام، المعروفة اختصاراً بـ FIAPF.

يُعد هذا الاعتماد نقطة فريدة تميز المهرجان، فهو الوحيد في العالم العربي وإفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (أ). يمثل المهرجان منصة استراتيجية لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف بقاع الأرض، ودعم صناع الأفلام والمواهب الصاعدة. يعزز المهرجان الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، ويدعم صناعة السينما عبر برامج متخصصة.