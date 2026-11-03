مهرجان القاهرة السينمائي وشركة بيت الحكمة توقعان اتفاقية لنشر 6 كتب سينمائية

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وشركة بيت الحكمة للثقافة توقعان اتفاقية لرعاية نشر ستة كتب توثق تاريخ السينما وتجارب المبدعين في دورته السابعة والأربعين.

وقع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي ، اتفاقية رعاية رسمية مع مجموعة بيت الحكمة للثقافة. يتولى بموجب هذا العقد المجموعة دور الناشر الرسمي لكتب الدورة السابعة والأربعين من المهرجان، والمقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر عام 2026.

شراكة لتعزيز الثقافة السينمائية

تأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون المستمر بين المؤسستين الرائدتين، بهدف دعم الثقافة السينمائية بشكل أعمق، وتوثيق التجارب الفنية الغنية للمبدعين، وتعزيز الروابط المتينة بين صناعي النشر والسينما في مصر والمنطقة. وقد وقع الاتفاقية كل من الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والدكتور أحمد السعيد، مؤسس مجموعة بيت الحكمة للثقافة ورئيسها التنفيذي.

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تلتزم المجموعة بموجب الاتفاقية بإصدار ستة كتب جديدة خلال فعاليات الدورة المقبلة، حيث تتنوع هذه الإصدارات بين توثيق المسيرات الفنية المشرقة لعدد من المكرمين في المجال السينمائي، ودراسات متخصصة في النقد السينمائي، بالإضافة إلى استعادة أبرز المحطات التاريخية البارزة في مسار المهرجان العريق.

فهمي: الكتاب يحفظ ذاكرة السينما

في تصريحاته حول هذه الشراكة الاستراتيجية، أعرب الفنان حسين فهمي عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع مجموعة بيت الحكمة، مؤكدًا على الأهمية البالغة للكتاب في توثيق تاريخ السينما وحفظ تجارب صناعها من الاندثار. وقال إنه في مهرجان القاهرة، نؤمن بأن دورنا يتجاوز بكثير مجرد عرض الأفلام وتكريم صناعها، بل يمتد ليشمل الاهتمام العميق بالثقافة السينمائية ونقل الخبرات والمعرفة القيمة للأجيال الجديدة.

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وأوضح فهمي أن الكتاب يعتبر جزءًا أساسيًا لا يتجزأ من هذا الدور الثقافي، لأنه يحفظ تجارب الفنانين والمبدعين، ويتيح للباحثين والجمهور فرصة التعرف إليها بصورة أعمق وأشمل. ولذلك، يسعدني تعاوننا مع بيت الحكمة، خاصة في هذا العام الاستثنائي الذي نحتفل فيه بمرور خمسين عامًا على تأسيس المهرجان، مما يضفي طابعًا خاصًا على هذا التعاون.

وأضاف فهمي أن ما يهمله بشكل إضافي في هذه الشراكة هو أنها تفتح مجالًا واسعًا للتعاون بين قطاعي النشر والإنتاج السينمائي، من خلال مبادرة ملتقى من الكتاب إلى الشاشة. مؤكدًا أن لدينا أدبًا عربيًا ثريًا بالأفكار والحكايات والشخصيات التي تستحق حقًا أن تصل إلى الجمهور في أعمال سينمائية ودرامية مميزة، متمنيًا أن تسهم هذه المبادرة في تقديم مشروعات جديدة وخلق فرص حقيقية للتعاون بين الناشرين وصناع الأفلام.

السعيد: الكتاب شريك أصيل في الحياة الثقافية

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد السعيد، مؤسس مجموعة بيت الحكمة للثقافة ورئيسها التنفيذي، عن اعتزازه البالغ بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدًا أن هذه الشراكة تنطلق من إيمان المجموعة الراسخ بالتكامل بين مختلف مجالات الإبداع الثقافي المتنوعة. وقال إن شراكتنا لمهرجان القاهرة السينمائي تنبع من إيماننا بأن الكتاب شريك أصيل في الحياة الثقافية بكل فنونها، وأن كتب المهرجان تحفظ ذاكرته.

وأوضح السعيد أن ما يُعرض على الشاشة لعدد أيام معدودة، يجد في الكتاب حياة أطول وأمتن، مشيرًا إلى سعادتهم بمساهمتهم في صون هذه الذاكرة مع مهرجان يُعد من أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة. وتضم إصدارات الدورة الحالية أربعة كتب تتناول تجارب شخصيات يحتفي بها المهرجان هذا العام بشكل خاص، في مقدمتها كتاب "آسر ياسين.. الفارس الجسور" للناقدة صفاء الليثي، الذي يتناول المسيرة الفنية للنجم آسر ياسين، أحد المكرمين بجائزة فاتن حمامة للتميز.

كما يتضمن الإصدارات كتاب "مدحت العدل.. سينما الجيل الحائر" للكاتب أمجد جمال، الذي يستعرض تجربة السيناريست والشاعر مدحت العدل وإسهاماته الكبيرة في السينما المصرية. ويصدر أيضًا كتاب "فكر الفيلم وعين السينما" لمدير التصوير الكبير سعيد شيمي، الذي يقدم من خلاله خلاصة تجربته الممتدة خلف الكاميرا، ورؤيته الثاقبة لفن التصوير السينمائي وعلاقته الوثيقة ببناء الصورة والمعنى.

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توثيق تاريخ المهرجان والمبدعين

ويخصص المهرجان كتابًا للمخرج الإيطالي ماتيو جاروني بعنوان "سينما ماتيو جاروني.. حكاية الغريب" للكاتب حسن سلامة، يتناول عالمه السينمائي وخصوصية تجربته الإبداعية الفريدة. وتشمل الإصدارات أيضًا كتاب "أفلام الهرم الذهبي (1976-2025).. نظرة من قريب" للكاتب خالد عبد العزيز، الذي يعود إلى تاريخ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عبر الأفلام الفائزة بجائزته الكبرى منذ انطلاق دورته الأولى عام 1976، مقدمًا قراءة دقيقة في الأعمال التي حملت الهرم الذهبي على امتداد خمسة عقود.

أما الإصدار السادس فهو كتاب "نزهة ليلية.. قراءات في أفلام النوع" للكاتب كريم الدليل، الذي يتناول مجموعة من أفلام الرعب والإثارة والخيال العلمي وغيرها من الأنواع السينمائية، من خلال قراءات نقدية تستكشف خصائصها الفنية والسردية. وتعكس هذه الإصدارات حرص مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على أن يمتد تأثيره الثقافي إلى ما وراء قاعات العرض، من خلال توثيق تجارب المبدعين وإثراء المكتبة السينمائية العربية بمراجع تتيح للأجيال الجديدة من الباحثين والنقاد وصناع الأفلام التعرف إلى مسارات فنية أسهمت في تشكيل تاريخ السينما وتطورها.

وتتجاوز الشراكة بين المهرجان ومجموعة بيت الحكمة إصدار الكتب فقط، لتشمل مشاركة المجموعة الفاعلة في ملتقى "من الكتاب إلى الشاشة"، الذي يطلقه المهرجان للمرة الأولى ضمن فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما" في دورته السابعة والأربعين. ويهدف الملتقى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين دور النشر وصناع السينما والدراما، من خلال إتاحة الفرصة أمام المنتجين والمخرجين وكتاب السيناريو للتعرف إلى أعمال أدبية تمتلك إمكانات للتحويل إلى أفلام ومسلسلات ناجحة.

كما يخلق الملتقى مساحة مهنية قيمة للحوار حول الاقتباس وحقوق الملكية الفكرية وفرص تطوير المشروعات المشتركة، مما يعزز التعاون الصناعي والثقافي. وتأتي هذه الشراكة في عام يمر فيه خمسون عامًا على تأسيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بما يمنح مشروع إصدارات الدورة أهمية خاصة في توثيق ذاكرة المهرجان، واستعادة محطات من تاريخه، وتأكيد دوره الفعال في دعم الثقافة السينمائية وإتاحة المعرفة المتخصصة للجمهور والمهتمين بصناعة السينما.