مهرجان بورسعيد السينمائي يعرض أفلاما نادرة في سينما مصر من 1 إلى 5 ديسمبر 2026

يعرض مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي أفلاما نادرة توثق تاريخ المدينة ومقاومتها في سينما مصر من 1 إلى 5 ديسمبر 2026، بدخول مجاني للجمهور.

يستضيف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي عددا من عروض دورته الثانية في سينما مصر بمدينة بورسعيد، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026. وتقام الدورة تحت شعار 'سينما تحيي الأمل'، ضمن برنامج بانوراما أفلام بورسعيد ، ويرأس المهرجان الناقد السينمائي أحمد عسر ، بينما يتولى المنتج هشام سليمان الرئاسة الشرفية له.

ويركز البرنامج على عرض مجموعة من الأفلام النادرة والمنتقاة التي وثقت تاريخ مدينة بورسعيد وملامح الحياة فيها، إضافة إلى صفحات من مقاومتها الوطنية. ويأتي ذلك تزامنا مع الاحتفاء بالذكرى السبعين لمقاومة بورسعيد، مع تسليط الضوء بشكل خاص على أحداث العدوان الثلاثي عام 1956.

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تفاصيل البرنامج وآلية عرض الأفلام المختارة

تتضمن بانوراما أفلام بورسعيد عروضا لأعمال سينمائية نادرة، اختيرت لأنها توثق مراحل مختلفة من تاريخ المدينة. ويهدف البرنامج إلى تقديم صورة بصرية لحياة أهل بورسعيد في فترات مفصلية، بما في ذلك الظروف التي شهدتها المدينة خلال المواجهة مع العدوان الثلاثي.

وتُتاح جميع عروض البرنامج مجانا للجمهور، في إطار حرص إدارة المهرجان على إتاحة الثقافة السينمائية لأكبر عدد ممكن من المشاهدين. ويعكس هذا الاختيار رغبة المنظمين في تعزيز مشاركة أبناء المدينة في فعاليات المهرجان، وجعله متاحا لكل من يرغب في متابعة العروض دون تكلفة.

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وتكتسب سينما مصر أهمية خاصة في هذا السياق، إذ يعود تاريخ المبنى إلى عام 1949، ويعد أحد المعالم الثقافية والتاريخية في المدينة. ويمثل المكان شاهدا على مراحل مهمة من التاريخ الفني والاجتماعي لبورسعيد، وهو ما جعل المهرجان يختاره لإقامة عروض دورته الثانية.

دور المهرجان في حفظ الذاكرة الوطنية للمدينة

يرى منظمو مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي أن اختيار سينما مصر يؤكد الدور الذي تلعبه السينما في حفظ الذاكرة الوطنية وصون التراث الثقافي. فالعروض لا تقتصر على الترفيه، بل تنقل للمشاهد وقائع وتفاصيل من تاريخ المدينة وبطولات أبنائها.

ويتيح البرنامج للأجيال الجديدة فرصة التعرف على تاريخ بورسعيد من خلال الفن السينمائي، بدلا من الاكتفاء بالروايات المكتوبة. ويعد هذا المسار، وفق ما ورد في المصدر، جزءا من رسالة المهرجان الأساسية، التي تقوم على ربط الشباب بالماضي القريب للمدينة وما حملته من تضحيات.

موعد العروض وأثرها على جمهور المدينة

تقام عروض بانوراما أفلام بورسعيد خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026 داخل سينما مصر، وتشمل الجمهور من أبناء المدينة وزوارها دون اشتراط أي رسوم. ويمنح هذا الموعد المحدد الجمهور فرصة لتخطيط حضوره مسبقا، خاصة مع تزامن البرنامج مع الذكرى السبعين لمقاومة بورسعيد.

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ويتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز الحضور الثقافي للمدينة، عبر ربط المشاهدين بتاريخهم المحلي من خلال أفلام توثق الحياة اليومية والمقاومة الوطنية. ويبقى الهدف المعلن للمنظمين هو إتاحة هذه المادة الفنية للجميع، وتشجيع أبناء بورسعيد على المشاركة في فعاليات الدورة الثانية.