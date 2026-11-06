مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية يحتفي بتراث 'فنون القول' الشفهي

يستضيف مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية ملتقى فنيًا للتعريف بفنون القول التراثية، في إطار سعي المؤسسة لصون التراث غير المادي وتعزيز الهوية الثقافية المصرية للأجيال الجديدة.

شهد مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية، في دورته الثانية، إقامة ملتقى ثقافي متخصص تحت مسمى " فنون القول"، بهدف استكشاف واستعراض الأشكال الأدبية الشعبية التي تمثل ذاكرة المجتمع المصري العاطفية والثقافية. وقد أدار هذا الملتقى الشاعر عادل صابر، في حضور متميز لكوكبة من المثقفين والشعراء المهتمين بالشأن التراثي في محافظة قنا.

رؤية متكاملة لصون التراث الثقافي في قنا

يُعد ملتقى "فنون القول" مبادرة جديدة تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى توسيع دائرة الفعاليات الثقافية والفنية والعلمية التي ينظمها المهرجان. وتسعى الإدارة إلى تعزيز مكانة مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية كمشروع وطني رائد، يعمل على صون الفنون والحرف التراثية والألعاب الشعبية، وربط هذه الممارسات بالتوثيق الأكاديمي والبحث العلمي المتخصص.

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تركز جهود المهرجان على الحفاظ على الفنون الشفهية والكنوز البشرية الحية، التي تشكل جزءًا أصيلًا من الذاكرة والهوية الثقافية المصرية. ويأتي هذا التوجه بهدف توثيق هذه الفنون وإعادة تقديمها للأجيال الجديدة، بما يضمن استمرارية انتقالها من جيل إلى آخر، والحفاظ على قيمتها التاريخية والاجتماعية في ظل تحديات العصر الحديث.

استعراض الفنون الشعبية وتعدد أشكالها التعبيرية

تناول الملتقى فنون القول بوصفها واحدة من أبرز أشكال الأدب الشعبي التي أبدعتها الجماعة الشعبية المصرية، والعاكسة لوجدان البسطاء وذاكرتهم الثقافية الجماعية. واستعرض المشاركون في الفعالية عدداً من أبرز هذه الفنون، التي تحمل في طياتها ملامح البيئة الاجتماعية والثقافية المحلية، ومن بينها فنون: النميم، والمربع، والواو، والعدودة.

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وقف الملتقى عند فن "العدودة" بشكل خاص، بوصفه أحد أشكال الأدب النسائي الشعبي الرصين، الذي يعبر بعمق عن العاطفة والوجدان الأنثوي. ويتنوع مضمون هذا الفن وصوره الشعرية بشكل كبير، وفقاً للمناسبة التي يُلقى فيها والشخصية الموجهة إليها، سواء كانت لطفل، أو شاب، أو عجوز، أو لشخص قريب أو غريب.

يعكس هذا التنوع ثراء فن العدودة وخصوصيته، وأهميته البالغة في التراث الشفهي المصري، والتي لا تقل أهمية عن أهمية السيرة الهلالية الشهيرة. وتشارك في تنظيم الفعالية مجموعة من الشعراء والمثقفين، منهم الشاعرون مؤمن الدالي، ومحمد عبد الرحيم، وسامى أبو الفتوح، بالإضافة إلى حضور الدكتورة نجلاء باخوم، رئيس جمعية أنا المصري بقنا.

الجهات الداعمة والمبادرات المستقبلية للمهرجان

تنظم المهرجان مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري، بدعم ورعاية جهات حكومية ومؤسساتية كبرى. وتشمل هذه الجهات وزارة الثقافة، وجامعة جنوب الوادي الأهلية، وأكاديمية الفنون، ومدينة دريمز، وجمعية أنا المصري، ومدارس الصفوة الخاصة بقنا، ودار بي بوك للنشر والتوزيع.

يأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار جهود مستمرة للمهرجان للحفاظ على التراث المصري والعربي، وصون الفنون الشعبية والحرف التراثية، وتعزيز حضورها الثقافي لدى الأجيال الشابة. ويهدف المشروع إلى ربط هذه الفنون بالحياة المعاصرة لضمان بقائها كجزء من النسيج الاجتماعي.

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يذكر أن الدورة الأولى من مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية حققت نجاحاً كبيراً، وقد أُقيمت برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء. وشهدت مشاركة واسعة من الفنانين والحرفيين والباحثين والمهتمين بالتراث من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على التراث المصري وتعزيز مكانته كأحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية.