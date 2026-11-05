مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يعلن الفائزين بجوائز دورته الحادية عشرة

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن نتائج منافسات دورته الحادية عشرة التي أقيمت نوفمبر 2025، حيث فاز العرض القطري 'المدينة الفاصلة' والمصري 'متولي وشفيقة' بجوائز بارزة.

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال حفل ختام دورته الحادية عشرة، التي أقيمت من 1 إلى 5 نوفمبر 2025، عن获奖名单 الجوائز الخاصة بمسابقاته المتنوعة. وقد ترأس المهرجان الفنان مازن الغرباوي ، مؤسسه ورئيسه، في حدث ثقافي جمع بين العروض المسرحية العربية والدولية، حيث شهدت المسابقات منافسة قوية بين المشاركين من مختلف الدول.

نتائج المسابقات الرئيسية والحاصلين على الجوائز

فاز العرض القطري "المدينة الفاصلة" بالمركز الأول بجائزة مهرجان ظفار الدولي للمسرح لأفضل عرض متكامل، فيما حل العرض المصري "متولي وشفيقة" في المركز الثاني لنفس الجائزة. كما حصل المخرج السعودي فهد الدوسري عن عرض "لا أحد" على جائزة وائل عبد الفتاح لأفضل مخرج، فيما نال طالب الدوس عن "المدينة الفاصلة" جائزة ميشيل منير لأفضل مؤلف.

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ومن جانب العروض المصرية، حصل محمد فريد عن عرض "متولي وشفيقة" على جائزة محمد حسن الجندي لأفضل ممثل، بينما نالت يسرا المنسي عن نفس العرض جائزة شيرين الطحان لأفضل ممثلة. وفاز عرض "متولي وشفيقة" بجائزة إيهاب النوبي لأفضل سينوغرافيا، مقسومة بشكل متساوٍ مع العرض القطري "المدينة الفاصلة". أما جائزة عماد الشنفري للجنة التحكيم الخاصة فقد ذهبت إلى العرض الروماني "Puzzle".

تفاصيل مسابقات المونودراما والمسرح التجريبي

في مسابقة المونودراما، حصد العرض المصري "سما" جائزة محمد سيف الأفخم لأفضل عرض متكامل، وفاز المخرج أيمن مصطفى بجائزة بهاء الخطيب لأفضل مخرج. كما حصل الدكتور خالد الجابر عن العرض القطري "الصندوق المبيت" على جائزة شريف بدر الدين لأفضل مؤلف، ونالت مروة عبد المنعم عن "سما" جائزة إيناس الليثي لأفضل ممثلة.

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حصل فارس وائل عن العرض المصري "الكونترباص" على جائزة كريم عبد العليم لأفضل ممثل، بينما نال العرض الإماراتي "لورانس" جائزة لجنة التحكيم الخاصة. وفي مسابقة مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية، فاز العرض المصري "قبل طلوع النهار" بجائزة مهرجان ظفار لأفضل عرض متكامل، فيما حصل العرض العراقي "خلف الأبواب المرصودة" على جائزة محمد بطاوي للجنة التحكيم الخاصة.

دعم وزارة الثقافة ورعاية الدولة للفعاليات

أقيم المهرجان برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، القائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف. ويأتي هذا التكامل الثقافي والسياحي تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات التي تعزز مكانة مصر السياحية.

القيادة الفنية والشراكة مع مؤسسة ظفار

تتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، بينما تحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة الراحلة سهير المرشدي تقديرًا لمسيرتها الفنية. يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، وبرعاية ذهبية من بلدية ظفار بسلطنة عمان، مما يعكس التعاون الإقليمي في دعم الفنون المسرحية الشبابية.