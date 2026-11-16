أعلن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي تكريم المخرجة ساندرا نشأت خلال دورته الثانية لعام 2026، تقديرًا لمسيرتها الفنية المتميزة وأعمالها المتنوعة في السينما المصرية.

أعلن مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر ، والرئاسة الشرفية للمنتج هشام سليمان، رسميًا عن تكريم المخرجة ساندرا نشأت ، وذلك ضمن الفعاليات المقررة لدورته الثانية لعام 2026. يأتي هذا القرار التقدير لمسيرتها السينمائية المتميزة وتجربتها الإبداعية المتنوعة، والتي نجحت من خلالها في ترك بصمة فنية خاصة لا تُمحى من ذاكرة السينما المصرية العريقة.

مسيرة ساندرا نشأت الفنية المتفردة

تعد ساندرا نشأت واحدة من أبرز المخرجات في المشهد السينمائي المصري الحالي، وقد استطاعت على مدار سنوات عملها أن تقدم تجربة سينمائية فريدة تجمع بين الرؤية الفنية المتقنة والقدرة العالية على التواصل مع شريحة واسعة من الجمهور المصري والعربي. تميزت أعمالها بالتنوع الكبير في موضوعاتها وأشكالها الفنية، حيث تناولت العديد من القضايا الإنسانية والاجتماعية الهامة التي تلامس واقع الحياة اليومية.

Also read بدء امتحانات الثانوية العامة 2026 بالدين والتربية الوطنية غداً بدون أسئلة مقالية

ومنذ بداياتها الأولى، نجحت المخرجة ساندرا نشأت في أن تصنع لنفسها مسارًا سينمائيًا مميزًا ومستقلاً، تنقلت فيه بامتياز بين الكوميديا الخفيفة والدراما العميقة والتشويق الحاد والأكشن المثير. قدم عددًا كبيرًا من الأفلام التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا ومحركات بيع التذاكر القوية، مما أكسبها شعبية كبيرة ورضا نقدي على حد سواء.

أبرز الأفلام التي أنتجتها المخرجة

تضم قائمة أعمال ساندرا نشأت العديد من العناوين البارزة التي أثرت الشاشة الصغيرة والكبيرة، ومن بينها فيلم "مبروك وبلبل" الذي لاقت رواجه استحسانًا كبيرًا، بالإضافة إلى "ليه خلتني أحبك" الذي تناول قضايا العلاقات بذكاء. كما قدم فيلم "حرامية في كي جي تو" و"حرامية في تايلاند" تجربة كمدية مغامرة حققت نجاحًا في شباك التذاكر.

Advertisement

وتواصلت هذه السلسلة الناجحة مع أعمال مثل "ملاكي إسكندرية" و"الرهينة" و"مسجون ترانزيت" و"المصلحة"، والتي أظهرت قدرة المخرجة على التجديد في السرد القصائي. تميزت تجربتها الإخراجية بشكل خاص بالاهتمام الشديد بالتفاصيل الدقيقة، وبناء الشخصيات المعقدة والمتداخلة، وصياغة الإيقاع السينمائي الذي يحافظ على تشويق المشاهد.

تجربة السينما التسجيلية والواقع المصري

امتدت تجربة ساندرا نشأت الإبداعية لتشمل مجال السينما التسجيلية، حيث قدمت من خلال هذا الجنس الفني أعمالًا تحمل رؤى مختلفة ومتعمقة تجاه المجتمع والواقع المصري المتغير. من بينها أعمال مثل "شارك"، و"احلم"، و"شعب ورئيس"، والتي تؤكد بوضوح اهتمامها الجاد بالإنسان وقضاياه الإنسانية الوجودية.

أثبتت هذه الأعمال قدرتها على التعبير عن تطلعات المجتمع وتحولاته الاجتماعية، مستخدمة السينما كمرآة تعكس نبض الواقع. وقد منح هذا الجانب الوثائقي لأفلامها حضورًا خاصًا لدى الجمهور المصري والعربي، حيث وجدوا فيها مزيجًا نادرًا يجمع بين المتعة البصرية والمضمون الإنساني العميق.

مواعيد وعنوان المهرجان القادم

ومن المقرر أن تقام الدورة الثانية من مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، التي تحمل اسم الفنان الكبير صلاح ذو الفقار، خلال الفترة المحددة من 1 إلى 5 ديسمبر 2026. سيحمل المهرجان هذا العام شعار "سينما تحيي الأمل.. سينما تضيء"، وهو شعار يعكس الرؤية الإيجابية للفنون.

Advertisement

يجري تنظيم هذا الحدث الكبير بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين للمقاومة الشعبية الباسلة بمدينة بورسعيد، مما يضيف بعدًا تاريخيًا وثقافيًا للفعالية. وسيتضمن البرنامج فنيًا وثقافيًا شاملاً يحتفي بالسينما وصناعها، ويكرم أبرز الأسماء التي أسهمت في إثراء الفن السابع.