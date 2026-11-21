تكتل عسل النحل بالغربية يلفت الانتباه في مهرجان العسل المصري بنسخته التاسعة بالزمالك، حيث أكدت المشاركة المتميزة جودة المنتجات وتعزى جهود التطوير لدعم الاتحاد الأوروبي.

حققت مشاركة تكتل عسل النحل التابع ل محافظة الغربية حضوراً لافتاً ونجاحاً ملموساً خلال فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان العسل المصري. انطلقت فعاليات هذا الحدث الاقتصادي الهام في حديقة Freedom بمنطقة الزمالك بالقاهرة، واستمرت على مدار أربعة أيام متتالية من 19 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر الجاري.

تفاعل الجمهور مع جودة منتجات الغربية

شهدت مشاركة تكتل عسل النحل اهتماماً وإقبالاً غير مسبوق من قبل الزوار والمشاركين في المهرجان على منتجات العسل المنتجة في محافظة الغربية. وقد عكس هذا الإقبال الكبير مدى تميز هذه المنتجات المحلية وجودتها العالية، مما أكد بشكل قاطع المكانة الراسخة التي يحظى بها هذا التكتل بين مختلف المشاركين في فعاليات المهرجان الوطنية.

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استراتيجية دعم التكتلات الاقتصادية والقرى

أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، في تصريحات صحفية发布日期 يوم السبت، أن مشاركة هذا التكتل تأتي كنتيجة طبيعية ومباشرة للجهود المستمرة التي تبذلها المحافظة لدعم وتطوير التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة. وتهدف هذه الجهود بشكل أساسي إلى تعزيز فرص تسويق المنتجات المحلية، بما في ذلك عسل النحل، والوصول بها إلى أسواق جديدة وممتدة.

وأشار المحافظ إلى استمرار العمل الدؤوب على توفير سبل الدعم الفني والتكنولوجي اللازمة للمنتجين المحليين. ويعتبر هذا الدعم أمراً حاسماً في المساهمة الفعالة في تحسين جودة الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وخلق فرص اقتصادية جديدة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل إضافية للسكان.

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الشراكة مع اليونيدو ومشروع تجارة

تعمل محافظة الغربية بنشاط على تعزيز التعاون الاستراتيجي مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، من خلال تنفيذ مشروع "تجارة" الممول من الاتحاد الأوروبي. يهدف هذا المشروع الشائع إلى دعم تطوير التكتلات الاقتصادية بشكل منهجي، وتحديث منظومة الإنتاج المحلي، وتحسين جودة المنتجات بشكل مستمر.

كما يركز التعاون على رفع كفاءة الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام المنتجات المحلية للمنافسة بنجاح في الأسواق الإقليمية والعالمية. ويعد هذا الدعم مؤشراً على التزام المحافظة بتحسين البيئة الاستثمارية والإنتاجية في المنطقة.

التقنيات الحديثة في إنتاج العسل

يشهد تكتل عسل النحل بالغربية جهوداً متقدمة ومكثفة للتطوير التكنولوجي بالتعاون الوثيق مع منظمة اليونيدو ومشروع "تجارة". يعتمد هذا التطوير على تطبيقات حديثة ومتطورة تعتمد بشكل أساسي على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي لضمان أعلى معايير الجودة.

تتضمن هذه التقنيات المتقدمة استخدام التوأم الرقمي لعمليات التصنيع، ونظم تخطيط موارد المؤسسات، بالإضافة إلى نظم تتبع دقيقة لمراحل الإنتاج المختلفة.所有这些 الأدوات التقنية تعمل بشكل متكامل لدعم جودة المنتج النهائي، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز مستوى الثقة في المنتج لدى المستهلكين والأسواق.

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آفاق النمو والتوسع المستقبلي

تأتي مشاركة "عسل الغربية" في هذا المهرجان الكبير لتؤكد بشكل قاطع ما تمتلكه المحافظة من مقومات إنتاجية متميزة وفريدة من نوعها. كما تجسد نجاح الجهود الكبيرة المبذولة لدعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة في تطوير المنتجات المحلية بشكل فعّال.

يعمل هذا الحضور القوي على تعزيز الوجود المحلي والدولي للمنتجات المصرية، بما يسهم بشكل مباشر في الترويج لمنتجات الغربية وجعلها مرغوبة أكثر. كما يفتح هذا النجاح فرصاً جديدة ومتنوعة أمام المنتجين للتوسع والنمو، مما يضمن استمرارية الازدهار في قطاع الإنتاج المحلي.