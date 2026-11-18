إعلان أسماء الفائزين في مسابقة تيك توك الإبداعية ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، برئاسة حسين فهمي، لتعزيز الثقافة السينمائية لدى الأجيال الجديدة.

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي ، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، عن النتائج النهائية لمسابقة "تيك توك" الإبداعية. تأتي هذه الخطوة ضمن الفعاليات الرسمية للدورة الثامنة من " أيام القاهرة لصناعة السينما"، والتي تنظم بالتعاون مع منصة تيك توك للعام الثاني على التوالي.

شهد الحفل توزيع الجوائز على الفائزين في جلسة نقاشية بدأت في تمام الساعة الرابعة عصرًا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. هدفت المسابقة إلى تشجيع صناع المحتوى على المنصة للتعبير عن شغفهم بالفن السابع من خلال مقاطع فيديو قصيرة، مما يعزز دور المحتوى الرقمي في نشر الثقافة السينمائية.

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تفاصيل المسابقة وآلية التقييم

استهدفت المسابقة بشكل أساسي صناع المحتوى على منصة تيك توك، ودعتهم لتقديم رؤى وتجارب مبتكرة حول صناعة الأفلام. تسعى هذه المبادرة إلى تشجيع المواهب الجديدة وتعزيز مشاركة الشباب في النقاشات السينمائية من خلال الوسائط الرقمية الحديثة. يعتبر هذا النهج استجابة للتطور المتسارع في استهلاك المحتوى الفني عالميًا.

تم اختيار الفائزين بناءً على جودة الأفكار التي قدموها وقدرتها على إثراء الحوار حول السينما. يمنح الفائزون فرصة فريدة لحضور عدد من فعاليات الدورة السابعة والأربعين للمهرجان، والتواصل المباشر مع الفنانين والمخرجين وصناع الأفلام المشاركين في العمل.

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موقف المسؤولين والرؤية الثقافية

أكد الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، رئيس أيام القاهرة لصناعة السينما، أن التعاون مع منصة تيك توك يعكس حرص المهرجان على توسيع دائرة المشاركة في الفعاليات السينمائية. وأشار إلى أن المنصات الرقمية أصبحت مساحة حيوية للتفاعل مع الأفلام ومناقشة تجارب صناعتها، مما يسمح بالوصول إلى شرائح متنوعة من الجمهور.

وأوضح عبد الرحيم أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا للاستفادة من المنصات الرقمية في دعم المواهب وفتح مسارات مختلفة للتواصل بين صناع الأفلام والجمهور. emphasize على أن إتاحة الفرصة للفائزين للتواصل مع كبار المبدعين يمنحهم فرصة للتعرف عن قرب على كواليس صناعة السينما وتفاصيل عملها المهني.

الجلسة النقاشية والمؤثرات الثقافية

سبقت إعلان النتائج جلسة نقاشية بعنوان "عودة تيك توك إلى مهرجان القاهرة السينمائي: دفع الاكتشاف وبناء القاعدة الجماهيرية في التلفزيون والسينما". شارك في هذه الجلسة كل من نبأ الدباغ ولين عبد الغني، ممثليين عن منصة تيك توك، في حين أدارت النقاش الكاتبة لينا فطين.

استغرقت الجلسة من الساعة الرابعة عصرًا حتى الخامسة والنصف مساءً، وتناولت دور المنصات الرقمية في اكتشاف المواهب الإبداعية وتوسيع القاعدة الجماهيرية للأعمال السينمائية والتليفزيونية. ناقش المشاركون التأثير العميق للمحتوى الرقمي في الترويج للأعمال الفنية وتشكيل اهتمامات المشاهدين الجدد في المنطقة.

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خلفية المهرجان والتطورات المستقبلية

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. يحمل المهرجان اعتماد الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) ضمن مهرجانات الفئة "أ"، وهو الوحيد في منطقته الحائز على هذا التصنيف المرموق.

تقام الدورة السابعة والأربعون من المهرجان خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، بعد خمسين عامًا على تأسيسه. تعمل "أيام القاهرة لصناعة السينما" كمنصة حيوية لدعم المبدعين في مختلف مراحل العمل السينمائي، وتعكس التزام المهرجان بتطوير مهارات العاملين في القطاع. يجمع المهرجان بين عرض الأعمال العالمية والأنشطة المهنية التي تستهدف تنمية قدرات الأجيال الجديدة وتعزيز فرص التعاون داخل الصناعة السينمائية العربية.