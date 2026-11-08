مهرجان القاهرة السينمائي يكرم فاروق فلوكس بالهرم الذهبي في نسخته الـ47

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم الفنان الراحل فاروق فلوكس بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في حفل افتتاح الدورة السابعة والأربعين المقرر انطلاقها في نوفمبر 2026.

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي ، عن قرار تكريم الفنان القدير الراحل فاروق فلوكس ، ومنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة السابعة والأربعين من المهرجان.

ويُقام حفل الافتتاح تكريما للفنان الراحل الذي غادر الحياة وترك إرثا فنيا ضخمًا، في الفترة الممتدة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، حيث يأتي هذا القرار تقديرا لمسيرته الفنية التي تجاوزت ستة عقود من العطاء.

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آليات منح جائزة الإنجاز العمر

تُمنح جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر لفنانين قدموا إسهامات متميزة ومستمرة عبر عقود طويلة أثرت المشهد الثقافي، ويأتي اختيار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لـفاروق فلوكس استجابة لتلك المعايير الرفيعة التي تحدد هوية الجائزة.

يعكس هذا التكريم تقدير المؤسسة السينمائية للممثل الذي امتلك موهبة خاصة في تجسيد الشخصيات الإنسانية بمختلف ملامحها وتناقضاتها، وقد استطاع من خلال أدائه منح الأدوار التي يؤديها حضورا يتجاوز مساحتها على الشاشة أو خشبة المسرح.

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وقد بنى المهرجان قراره على قدرة فلوكس على التقاط التفاصيل الدقيقة للشخصيات وبابتسامته المميزة وتلقائيته في الأداء، مما صنع له مكانة خاصة بين ممثلي جيله وأصبح وجها مألوفا ومحببا لدى أجيال متعاقبة من المشاهدين.

مسيرة فلوكس الفنية والنشأة

وُلد فاروق توفيق صالح، المعروف فنيا باسم فاروق فلوكس، في حي عابدين بالقاهرة، ونشأ في بيئة متعددة الثقافات والجنسيات أسهمت في تشكيل وعيه الإنساني وإثراء معرفته باللهجات والطبائع المختلفة.

ارتبط الفن بفلوكس منذ طفولته حين شارك مصادفة في تصوير أحد المشاهد السينمائية، ثم انضم خلال دراسته بكلية الهندسة بجامعة القاهرة إلى فريق التمثيل بالجامعة، لتبدأ علاقته الجادة بالمسرح وتكشف عن موهبته.

وفي عام 1956، تطوع فلوكس للمشاركة مع الفدائيين المصريين في مقاومة العدوان الثلاثي، وقضى 55 يوما في صفوف المقاومة الشعبية، وهي تجربة وصفها لاحقاً بأنها إحدى المحطات المؤثرة في تكوين شخصيته ورؤيته للحياة.

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انطلقت مسيرة فلوكس الفنية رسمياً خلال ستينيات القرن الماضي بـفؤاد المهندس في مسرحية "أنا وهو وهي"، قبل أن يحقق شهرة واسعة من خلال شخصية "سليط" في مسرحية "سيدتي الجميلة" عام 1969.

أبرز الأعمال والدراما التلفزيونية

امتدت علاقة فلوكس بالمسرح لعشرات العروض مع كبار النجوم، وفي السينما بدأ بـ"القاهرة في الليل" عام 1963، وعبر عن تنوع اختياراته في أعمال مثل "ضربة شمس" عام 1980 مع نور الشريف، و"الإرهاب" عام 1989.

وكشف فيلم "الراقصة والسياسي" عام 1990 عن جرأة فلوكس في اختيار شخصيات مركبة، حيث جسد شخصية "شفيق ترتر"، أحد الأدوار السينمائية الأكثر حضورا في الذاكرة الشعبية.

في الدراما التلفزيونية، ترك بصماته في أعمال كلاسيكية مثل "عيلة الدوغري"، "رأفت الهجان" في جزئه الثالث، "الليالي"، و"الدالي"، مما أكد قدرته على الاحتفاظ بحضوره الفني مع تغير أساليب الإنتاج.