توقيع مذكرة تفاهم بين مهرجان القاهرة السينمائي ومؤسسة البحر الأحمر السينمائي لإطلاق جائزة جديدة وحفظ التراث السينمائي المصري بدءًا من 2027.

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي و مؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن توقيع مذكرة تفاهم رسمية لإطلاق شراكة استراتيجية شاملة تجمع المؤسستين. تهدف هذه المبادرة المشتركة إلى دعم صناع الأفلام العربية، والاحتفاء بالتميز السينمائي، والحفاظ على التراث السينمائي الغني للمنطقة. تم الإعلان الرسمي عن الشراكة خلال حفل استقبال خاص أُقيم في سوق القاهرة السينمائي، ضمن فعاليات الدورة السابعة والأربعين للمهرجان التي تُقام من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

آليات الشراكة وجائزة مهرجان البحر الأحمر الجديدة

تنص مذكرة التفاهم الموقعة على استحداث "جائزة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي" اعتبارًا من دورة مهرجان القاهرة لعام 2027. تُمنح هذه الجائزة لفيلم متميز يُختار من بين الأفلام المشاركة في برنامج المهرجان، بما يعزز الروابط بين المؤسستين ويمنح الأعمال السينمائية الاستثنائية مساحة إضافية للتقدير. تشمل المذكرة أيضًا توسيع التعاون في برمجة الأفلام، وإتاحة فرص لكل من الطرفين لعرض أعمال مختارة من برامج الطرف الآخر.

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وتشمل هذه البرامج المتبادلة أفلامًا حظيت بدعم صندوق البحر الأحمر، بهدف توسيع دائرة وصول الأفلام إلى الجمهور وربط صناعها بمشاهدين جدد. يهدف هذا التبادل إلى تشجيع المزيد من التعاون بين العاملين في صناعة السينما بالمنطقة، مما يخلق بيئة إبداعية داعمة للصناع العرب. يمثل الحفاظ على التراث السينمائي والتبادل الثقافي محورًا رئيسيًا في هذه الشراكة الجديدة التي تربط بين المؤسسات السينمائية الرائدة في مصر والسعودية.

جهود مؤسسة البحر الأحمر في ترميم التراث السينمائي

تتعاون المؤسستان بشكل مكثف في تبادل الأفلام المرممة، مع التخطيط لتنظيم برنامج عروض يمتد أسبوعًا عقب دورة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2027. يهدف هذا البرنامج إلى تعريف الجمهور بأعمال بارزة من تاريخ السينما في المنطقة، والاحتفاء بصناعها الذين أسهموا في تشكيل هذا التاريخ. يؤكد هذا الجهد على أهمية الحفاظ على الأفلام الكلاسيكية باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث الثقافي العربي.

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أسهمت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي حتى الآن في ترميم أكثر من 20 فيلمًا، بينها أعمال بارزة من كلاسيكيات السينما المصرية. تشمل قائمة الأفلام المرممة عمل المخرج يوسف شاهين "الاختيار" الصادر عام 1971، وفيلم "خلي بالك من زوزو" عام 1972 بطولة سعاد حسني وحسين فهمي، بالإضافة إلى "غرام في الكرنك" عام 1967.

كما شملت جهود الترميم فيلم "انتصار الشباب" عام 1941 بطولة فريد الأطرش وأسمهان، واثنين من أفلام أم كلثوم، هما "نشيد الأمل" عام 1937 و"عايدة" عام 1942. تعكس هذه الجهود الالتزام الراسخ للمؤسسة بصون التراث السينمائي وإعادة تقديم الأعمال المهمة إلى أجيال جديدة من الجمهور، مما يضمن استمرارية الهوية السينمائية المصرية.

رؤى قيادي المهرجانين حول تعزيز العلاقات السينمائية

قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن احتفال المهرجان بمرور خمسين عامًا على تأسيسه عام 1976 يفتح فصلًا جديدًا من التعاون بين المؤسستين. أكد فهمي أن الشراكة تجمعهما رؤية مشتركة لدعم السينما العربية، وأن الجائزة الجديدة ستُسهم في تقدير التميز السينمائي. أشار أيضًا إلى أن تبادل البرامج سيتيح لأعمال مهمة الوصول إلى جمهور أوسع، بينما ستعيد عروض الأفلام الكلاسيكية المرممة وصل الأجيال الجديدة بتراث المنطقة السينمائي.

أعرب حسين فهمي عن سعادته بهذه الشراكة التي تجمع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومؤسسة البحر الأحمر السينمائي للمرة الأولى، مؤكدًا ثقته في أنها ستعود بالنفع على المؤسستين. وأشار إلى أن الشعوب العربية يجمعها تاريخ وثقافة ومشاعر وطموحات مشتركة، وأن الروابط الإنسانية والثقافية تتجاوز الحدود الجغرافية. أكد أن السينما تمتلك قدرة استثنائية على ربط المجتمعات وتعزيز التقارب والتفاهم بين الشعوب.

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عبر رئيس المهرجان عن اعتزازه باستقبال صديقه العزيز فيصل بالطيور، مشيرًا إلى أهمية تحويل العلاقات الثقافية الممتدة بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى مشروعات مشتركة تخدم صناع السينما في البلدين والمنطقة. من جانبه، قال فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، إن مصر لعبت دورًا محوريًا في تاريخ السينما العربية، وأن المهرجان يبقى منصة رئيسية للأفلام.

أكد فيصل بالطيور أن الشراكة الجديدة تعكس التزامًا مشتركًا بدعم الأفلام المتميزة وخلق فرص جديدة لصناعها، مشيرًا إلى تقارب مؤسستينهما لبناء تعاون مستدام. استعاد الطيور بدايات الحضور السعودي في مهرجان القاهرة، مشيرًا إلى مشاركة فيلم للمخرج السعودي عبد الله المحيسن في إحدى الدورات الأولى وحصوله على جائزة كبرى. أوضح أن الشراكة تمثل خطوة عملية لتعزيز التعاون من خلال إطلاق جائزة جديدة وبرامج متبادلة وترميم التراث السينمائي.