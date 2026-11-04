مهرجان القاهرة السينمائي يعلن تفاصيل برنامج الموجة الجديدة

إعلان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تفاصيل النسخة الثانية من برنامج الموجة الجديدة لدعم المواهب السينمائية الشابة خلال فعاليات الدورة الرابعة والأربعين.

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي ، عن تفاصيل النسخة الثانية من برنامج الموجة الجديدة ، المقرر عقده ضمن فعاليات الدورة الرابعة والأربعين من المهرجان، والتي ستقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

تفاصيل البرنامج ودوره في دعم المواهب

يهدف برنامج الموجة الجديدة إلى اكتشاف المواهب السينمائية الشابة ودعمها، وإتاحة الفرصة لصناع الأفلام الصاعدين والطلاب ومحبّي السينما من مختلف المحافظات المصرية لخوض تجربة تجمع بين التعلم والمشاهدة والتواصل المباشر مع صناع السينما.

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ويستهدف البرنامج تطوير القدرات الفنية والمهنية للمشاركين، واكتشاف مساراتهم المستقبلية داخل صناعة السينما، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من البرنامج العام الماضي.

اختيار المشاركين وتنوع الخلفيات

تلقّي البرنامج هذا العام إقبالا كبيرا، حيث وصل عدد طلبات المشاركة إلى أكثر من 850 طلبا من مختلف أنحاء الجمهورية، وتم اختيار 100 مشارك فقط وفق عملية تنافسية.

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استهدفت عملية الاختيار تنوع الخلفيات الجغرافية والتجارب الفنية، وإتاحة الفرصة للمواهب التي تواجه تحديات في الوصول إلى فرص التدريب والتواصل المهني، خصوصا في المحافظات البعيدة عن القاهرة.

وتعكس قائمة المشاركين هذا التوجه، إذ تضم 70 مشاركا من خارج القاهرة، يمثلون 23 محافظة مصرية، من بينها أسوان والإسكندرية والبحيرة وسوهاج والبحر الأحمر وبني سويف ودمياط، بالإضافة إلى 30 مشاركا من القاهرة.

تمثيل عربي وتعزيز التنوع

تضم القائمة خمسة مشاركين عرب مقيمين في مصر، ينتمون إلى الصومال والسودان والعراق واليمن وفلسطين، مما يعكس الاهتمام بالتواصل مع صناع السينما العرب.

كما تشكل صانعات الأفلام 55% من إجمالي المشاركين، في خطوة تعكس اهتمام البرنامج بتعزيز التنوع وتكافؤ الفرص داخل صناعة السينما.

الفعاليات التدريبية والشركاء

يقدم البرنامج تجربة متكاملة تتيح للمشاركين الانخراط في الأجواء الفنية والمهنية للمهرجان، من خلال حضور عروض مختارة لأبرز الأفلام المصرية والعربية والعالمية.

ويشمل البرنامج مسارا تدريبيا متخصصا يمتد على مدار ستة أيام، ويشتمل على ورش عمل وندوات متخصصة في مجالات صناعة السينما المختلفة، مثل الإخراج وكتابة السيناريو والتصوير السينمائي والإنتاج والمونتاج.

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يشارك في تقديم الورش واللقاءات عدد من الأسماء البارزة، من بينهم المديرة الفنية لمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي جيونا نازارو، والمنتجة الأردنية رولا ناصر، والمخرج السوري أمير فخر الدين.

كما يولي البرنامج اهتماما خاصا بالتواصل مع صناع السينما المصريين، من خلال لقاءات مع مجموعة من المخرجين الذين يمثلون تجارب واتجاهات فنية متنوعة، بما يمنح المشاركين فرصة التعرف عن قرب على خصوصية التجربة المهنية لكل منهم.

دعم المشاركين وتكاليف المشاركة

يقدم البرنامج تجربة ممولة بالكامل للمشاركين من خارج القاهرة، تشمل الانتقالات والإقامة المشتركة وبطاقات اعتماد المهرجان، وذلك بالشراكة مع مؤسسة دروسوس وبدعم من المجلس الثقافي البريطاني.

ويأتي استمرار برنامج الموجة الجديدة للعام الثاني تأكيدا على توجه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي نحو توسيع دوره في دعم الأجيال الجديدة من صناع السينما.

ويهدف البرنامج إلى أن يكون نقطة انطلاق لعلاقات مهنية وإبداعية تمتد إلى ما بعد أيام المهرجان، وتمنح جيلا جديدا من السينمائيين فرصة للاقتراب خطوة من تحقيق أحلامه على الشاشة.