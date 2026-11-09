مهرجان القاهرة السينمائي يعلن جدول جلسات أيام صناعة السينما 2026

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ينظم 16 جلسة حوارية مع نخبة من صناع السينما في نوفمبر 2026، ويكشف عن أبرز الضيوف والجوائز الممنوحة لهم ضمن أيام صناعة السينما.

ينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن فعاليات دورته السابعة والأربعين، برنامجًا موسعًا من اللقاءات الحوارية والجلسات السينمائية المتخصصة، وذلك في إطار أيام القاهرة لصناعة السينما ، خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر 2026. ويشارك في البرنامج 16 مخرجًا ومنتجًا وفنانًا ومتخصصًا في صناعة السينما من مصر وعدد من دول العالم، بهدف إتاحة الفرصة أمام الجمهور وصناع الأفلام للتعرف على تجاربهم المهنية والإبداعية، ومناقشة رؤاهم حول صناعة السينما ومختلف جوانب العمل بها.

أبرز الجلسات الحوارية مع نجوم السينما

يبدأ البرنامج يوم الخميس 12 نوفمبر بلقاء مع المخرج الإيطالي ماتيو جاروني، الفائز بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ويديره إيسي أسيب، ويتناول تجربته الإخراجية ومسيرته في صناعة السينما. ويعقب ذلك لقاء مع السيناريست مدحت العدل، الفائز بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، على المسرح نفسه، وتديره الناقدة ناهد صلاح، ويتناول تجربته في الكتابة السينمائية وأبرز محطات مسيرته الإبداعية.

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وفي يوم الجمعة 13 نوفمبر، يشهد المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية لقاءً مع المنتج السينمائي هشام سليمان، تديره الإعلامية إنجي علي، ويتناول تجربته في مجال الإنتاج السينمائي وأبرز المحطات في مسيرته المهنية. وتتواصل اللقاءات يوم 14 نوفمبر بلقاء مع المخرج رامي إمام، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ويديره الناقد الفني محمد سيد عبد الرحيم، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، ويتناول تجربته الإخراجية وأبرز محطاته في صناعة السينما. ويعقبه لقاء مع المخرج آسيف كاباديا، على المسرح نفسه، وتديره أليكس تيمو بور، ويتناول تجربته في صناعة الأفلام ورؤيته الإخراجية، والعلاقة بين الفكرة السينمائية وتطويرها وصولًا إلى الشاشة.

كرامة الموزعين والمصورين في صناعة الفيلم

يشهد يوم 15 نوفمبر لقاءً مع الموزع السينمائي أنطوان زند، الذي يكرّمه المهرجان تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من ستة عقود. ويُقام اللقاء على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ويديره علاء كركوتي، ويتناول تجربة زند في مجال التوزيع السينمائي، ودور الموزع في وصول الأفلام إلى الجمهور. ويعقبه لقاء مع مدير التصوير سعيد شيمي، الفائز بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، على المسرح نفسه، ويديره الناقد محمود عبد الشكور. ويتناول اللقاء مسيرته المهنية وتجربته الطويلة في التصوير السينمائي، وما شهدته المهنة من تطورات فنية وتقنية.

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في 16 نوفمبر، يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية لقاءً مع الفنان آسر ياسين، الفائز بجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام، ويديره المنتج السينمائي محمد حفظي، ويتناول تجربته الفنية ومسيرته في مجال التمثيل السينمائي. ويعقبه لقاء مع المخرجة البلجيكية لورا واندل، على المسرح نفسه، ويديره باتريس كاريه، ويتناول تجربتها الإخراجية ورؤيتها الفنية، واختياراتها في بناء العوالم والشخصيات السينمائية. ويشهد يوم 17 نوفمبر لقاءً مع المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو، الفائز بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ويديره خورخي بيريرا، ويتناول تجربته الإخراجية ومسيرته السينمائية.

خاتمة فعاليات أيام صناعة السينما بالقاهرة

ويتواصل البرنامج مع مهندس الصوت البريطاني بول ديفيز، من الساعة الرابعة حتى الخامسة والنصف مساءً، على المسرح نفسه، ويديره شريف فتحي، ويتناول دور الصوت في صناعة الأفلام، وأهميته في تشكيل التجربة السينمائية وتعزيز أثرها لدى المشاهد. وفي 18 نوفمبر، يقام لقاءً مع المخرجة المصرية البريطانية مي عبد الله، تديره ليزا بروك، ويتناول تجربتها الإخراجية ورؤيتها الفنية وأبرز محطات مسيرتها في صناعة السينما. ويعقبه لقاء مع المخرج الإسباني أوليفر لاشيه، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ويديره الناقد الفني محمد طارق، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويتناول تجربته الإبداعية ورؤيته للغة السينمائية وأساليب العمل والتجريب.

ويختتم البرنامج يوم 19 نوفمبر بلقاء مع المخرج الجزائري أحمد راشدي، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ويديره الناقد زين العابدين خيري، مدير المركز الصحفي للمهرجان، ويتناول مسيرته المهنية وتجربته في الإخراج السينمائي. ويعقبه لقاء مع المخرج نبيل عيوش، على المسرح نفسه، ويديره الناقد الفني محمد نبيل، مدير مسابقة آفاق السينما العربية بالمهرجان، ويتناول تجربته الإخراجية ورؤيته لصناعة الأفلام وأبرز محطات مسيرته السينمائية. ويُختتم البرنامج بلقاء مع مدير التصوير الروماني تيودور فلاديمير، ويديره حسن هادي، ويتناول تجربته المهنية في مجال التصوير السينمائي، ورؤيته للتطورات الفنية والتقنية في هذه المهنة.