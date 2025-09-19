مهرجان بورسعيد السينمائي ينظم أولى ندواته بحضور جماهيري كبير

في دورته الأولى، نظم مهرجان بورسعيد السينمائي ندوته الأولى للأفلام، بحضور جماهيري كبير، ضمن فعاليات المهرجان الذي يحمل اسم الفنان الراحل محمود ياسين. شهدت الندوة نقاشات حول أفلام 'معًا' و'وداع الليلك الأخير' و'إلى ريما'، مع التركيز على القضايا الإنسانية. أقيمت ورش عمل مجانية لتأهيل المواهب الشابة في مجال السينما.

نظم مهرجان بورسعيد السينمائي في دورته الأولى ندوته الأولى لل أفلام بالمركز الثقافي في محافظة بورسعيد، وشهدت الندوة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الذي يحمل اسم الفنان الراحل محمود ياسين، تحت شعار 'سينما تضيء'، ويمتد حتى الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري. يرأس المهرجان الناقد أحمد عسر، بينما يشغل المنتج هشام سليمان منصب الرئيس الشرفي.

أدار الندوة الناقد الفني أحمد سعد الدين، وشهدت مشاركة متميزة من المخرج محمد فهيم مخرج فيلم 'معًا' من مصر، والمخرج الفرنسي من أصول جزائرية صبري بن عمار مخرج فيلم 'وداع الليلك الأخير' من فرنسا، والفنان محمد يوسف بطل فيلم 'إلى ريما' من مصر. شكلت الندوة منصة حوارية هامة حول قضايا إنسانية متعددة الأبعاد، مما عكس رؤية المهرجان في تسليط الضوء على أهمية السينما في معالجة القضايا الاجتماعية والإنسانية المعقدة. شهدت الندوة نقاشات معمقة حول الأفلام المشاركة، وقدم كل مخرج رؤيته الفنية والرسالة التي يسعى فيلمه إلى إيصالها للجمهور.\تحدث المخرج محمد فهيم عن فيلمه 'معًا'، مشيرًا إلى أنه كان في الأصل مشروع تخرج لفيلم قصير، مستوحى من كتاب 'أحلام فترة النقاهة' للأديب نجيب محفوظ، وتحديدًا الحلم رقم 243 الذي يدور حول الإنسانية. وأوضح أنه استغرق شهرين ونصف الشهر للتحضير للفيلم الذي تناول قضية الإنسانية من خلال شخصيات من جنسيات مختلفة، مؤكدًا على أن الفيلم يهدف إلى إبراز الجوانب المشتركة للإنسانية التي تتجاوز الحدود الثقافية والجغرافية. من جانبه، قدم المخرج صبري بن عمار رؤيته لفيلم 'وداع الليلك الأخير'، واصفًا إياه بأنه حوار وصراع بين القلب، الممثّل في الرجل الكبير، وبين الشعور والروح. أشار إلى استخدامه للأقنعة للتعبير عن رؤيته الفنية، وأن الفيلم صُوّر في يومين فقط بمشاركة أصدقاء آمنوا بالعمل، بهدف تقليل التكلفة. كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، واصفًا حفاوة الاستقبال التي لقيها في مصر.\بطل فيلم 'إلى ريما'، الفنان محمد يوسف، قدم عرضًا موجزًا لفيلمه، موضحًا أنه مأخوذ عن رواية 'في قلبي أنثى عبرية' للكاتبة د. خولة حمدي. تدور أحداث الفيلم في بيت يهودي تعيش فيه فتاة مسلمة بالتبني، وتربطها علاقة قوية برب الأسرة. أشار يوسف إلى أن الفيلم يتناول قضايا معقدة تتعلق بالهوية والانتماء والتسامح، مع التركيز على أهمية قبول الآخر والتعايش السلمي. أضاف أن هناك فكرة مستترة في العمل، وهي أنه لو كان الوضع معكوسًا، أي أن الأسرة مسلمة والفتاة يهودية، لما حدثت مشكلة، مشيرًا إلى أن الفيلم يهدف إلى تسليط الضوء على تعقيدات العلاقات بين الأديان والثقافات المختلفة. أكد أن الفيلم استغرق عامًا كاملاً في المونتاج، بينما تم تصويره في خمسة أيام فقط، مما يعكس الجهد الكبير المبذول في إنجاز هذا العمل الفني. إضافة إلى ذلك، أقيمت ورش عمل مجانية في التمثيل والسيناريو، بقيادة هاني فوزي وأحمد تمام، لتأهيل المواهب الشابة في مجال السينما. كما شهد المهرجان عرض حواديت لخالد جلال على هامش الفعاليات





