مهنة ربط الأجيال: منة الله إبراهيم تحصد برونزية في داكار 2026

مونة الله إبراهيم تكسب الميدالية البرونزية لمنتخب مصر في الملاكمة وزن 60 كجم، وتشارك مصر في داكار 2026 عبر 44 لاعباً و18 رياضة، ما يضيف 12 ميدالية للبطولة.

في يوم 13 نوفمبر، حصدت منة الله إبراهيم ، لاعبة المنتخب المصري في ال ملاكمة وزن 60 كجم، الميدالية البرونزية في مسابقة دورة الألعاب الأولمبية للشباب dacar 2026. فقد خسرن القضاء أمام ملاكمة أوزبكستان قبل النهائي وانتجن عقبال ميدالية برونزية للمرة الأولى لأي قبطان ملاكمة في هذا الحدث.

دورات داكار 2026: الحملات والميداليات

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حصلت مصر على إجمالي 12 ميدالية في البطولة، تشمل 6 أصول ذهبية، ميدالية فضية، و5 برونزية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للبعثة المصرية المكونة من 44 لاعباً و18 رياضة أن تُظهر أداءاً مميّزاً رغم القيود داخل دورات الألعاب.

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