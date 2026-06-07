مواصفات وسعر ميني كانتري مان موديل 2027 في مصر

تعرف على مواصفات وأسعار سيارة ميني كانتري مان موديل 2027 في السوق المصري، بمحرك تيربو بقوة 300 حصان وتصميم رياضي أنيق، مع وسائل أمان متطورة.

يستمر سوق ال سيارات المصري في استقطاب أحدث الطرازات العالمية، ومن بينها سيارة ميني كانتري مان موديل 2027 التي تنتمي لفئة الهاتشباك الفاخرة. تجمع هذه السيارة بين الأداء الرياضي والتصميم العصري، مما يجعلها خياراً مثالياً لعشاق ال سيارات المدمجة ذات الطابع الأوروبي.

تعتمد ميني كانتري مان على محرك تيربو سعة 2000 سي سي ينتج قوة 300 حصان وعزم دوران 400 نيوتن/متر، مما يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.3 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة. يرتبط المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية، ويبلغ سعة خزان الوقود 54 لتراً، مما يوفر توازناً بين الأداء والكفاءة.

من حيث التصميم الخارجي، تتميز ميني كانتري مان بأبعاد مضبوطة تمنحها حضوراً ديناميكياً: طول 4433 مم، عرض 1843 مم، ارتفاع 1656 مم، وقاعدة عجلات بطول 2692 مم. تتناسب هذه الأبعاد مع طابع السيارة الرياضي متعدد الاستخدامات، وتوفر راحة للركاب على المقاعد الأمامية والخلفية. في الداخل، حظيت المقصورة بتجهيزات فاخرة تشمل مقاعد جلدية، شاشة عرض مركزية عالية الدقة، ونظام صوتي متطور، بالإضافة إلى إضاءة داخلية محيطة قابلة للتخصيص. كما تحتوي على مساحات تخزين ذكية ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المنطقة.

فيما يتعلق بوسائل الأمان والسلامة، زودت ميني كانتري مان موديل 2027 بحزمة متكاملة تشمل نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ووسائد هوائية للسائق والركاب الأماميين والجانبية. كما تضم حساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وكاميرا للرؤية الخلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات. هذه الميزات تجعل السيارة مؤهلة للحصول على تقييمات أمان عالية.

أما بالنسبة للأسعار، فهي تأتي في فئتين: الفئة الأولى بسعر 3 ملايين و520 ألف جنيه مصري، والفئة الثانية بسعر 3 ملايين و750 ألف جنيه مصري. تتنافس ميني كانتري مان مع سيارات مثل مرسيدس بنز GLA وبي إم دبليو X1، لكنها تتفرد بتصميمها الأنيق وتراث العلامة البريطانية. مع استقرار سوق السيارات المصري، يُتوقع أن تحظى هذه السيارة بإقبال من فئة الشباب الباحثين عن الفخامة والأداء العالي، خاصة مع خطط التوسع في شبكة التوزيع والصيانة للعلامة في مصر





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ميني كانتري مان سيارة 2027 سوق السيارات المصري محرك تيربو أسعار السيارات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الزمالك يتعاقد مع جنى إبراهيم لتدعيم صفوف الفريق النسائيتعاقد نادي الزمالك مع جنى إبراهيم، لاعبة الاتحاد السكندري، في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم، لتدعيم صفوف الفريق النسائي استعدادًا للموسم الكروي 2026-2027.

Read more »

خطة التنمية ومشروعات الصحة والتعليم على طاولة مجلس الشيوخيناقش مجلس الشيوخ خلال جلستي 8 و9 يونيو مشروع قانون خطة التنمية 2026 2027 إلى جانب ملفات الصحة والتعليم والطاقة والإسكان ومشروعات خدمية تمس المواطنين بالمحافظات - الوطن

Read more »

مصر في التصنيف الأول عالميًا.. الأربعاء قرعة مونديال اليد 2027 بألمانياتتجه أنظار عشاق كرة اليد العالمية، الأربعاء المقبل الموافق 10 يونيو، إلى موعد إجراء قرعة بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2027 بألمانيا، وسط ترقب كبير من جانب المن

Read more »

الفراعنة في التصنيف الأول عالميًا.. الأربعاء المقبل قرعة مونديال اليد 2027 في المانيا وترقب مصري كبيرتتجه أنظار عشاق كرة اليد العالمية الأربعاء المقبل الموافق 10 يونيو الي موعد إجراء قرعة بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2027 بألمانيا، وس

Read more »

فئات جديدة تستفيد .. توصية برلمانية بتوسيع مظلة الدعميأتي المحور الاجتماعي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 كأحد الركائز الأساسية لتحقيق

Read more »

فورثينج تي 5 موديل 2027 تجمع بين القوة والكفاءة في سوق السيارات المصريتستعرض المقالة سيارة فورثينج تي 5 موديل 2027 الجديدة في السوق المصري، مواصفاتها، أبعادها، محركها الهجين، أسعارها، وتجهيزاتها المتنوعة، مع تسليط الضوء على توجه السوق نحو السيارات الموفرة للطاقة.

Read more »