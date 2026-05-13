مواصفات مرسيدس GLS و Audi Q8 2026 الجديدة: مواصفات السيارات SUV الرياضية متعددة الاستخدامات

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات. مواصفات مرسيدس GLS و اودي Q8 موديل 2026 الجديدة تباع بهذه المواصفاتوجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مرسيدس GLS و اودي Q8 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات . وسائل الأمان بـ مرسيدس GLS موديل 2026تمتلك سيارة مرسيدس GLS موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor . محرك مرسيدس GLS موديل 2026تحصل سيارة مرسيدس GLS موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 517 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك . سعر مرسيدس GLS موديل 2026تباع سيارة مرسيدس GLS موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 9 مليون و 930 ألف جنيه . وسائل الأمان بـ اودي Q8 موديل 2026زودت سيارة اودي Q8 موديل 2026 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى . محرك اودي Q8 موديل 2026تستمد سيارة اودي Q8 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وبها قوة 340 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 85 لتر، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك . سعر اودي Q8 موديل 2026تتوافر سيارة اودي Q8 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 7 مليون و 900 ألف جنيه .

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 ، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

مواصفات مرسيدس مايباخ 2026 الجديدةاودي A6 موديل 2026 تباع بهذه المواصفاتوجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مرسيدس GLS و اودي Q8 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات . وسائل الأمان بـ مرسيدس GLS موديل 2026تمتلك سيارة مرسيدس GLS موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor .

محرك مرسيدس GLS موديل 2026تحصل سيارة مرسيدس GLS موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 517 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك . سعر مرسيدس GLS موديل 2026تباع سيارة مرسيدس GLS موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 9 مليون و 930 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اودي Q8 موديل 2026زودت سيارة اودي Q8 موديل 2026 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى . محرك اودي Q8 موديل 2026تستمد سيارة اودي Q8 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وبها قوة 340 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 85 لتر، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اودي Q8 موديل 2026تتوافر سيارة اودي Q8 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 7 مليون و 900 ألف جنيه





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cars SUV Mercedes GLS Audi Q8 2026 New Technology Safety Mercedes GLS 2026 Mercedes GLS 2026 Features Mercedes GLS 2026 Engine Mercedes GLS 2026 Price Audi Q8 2026 Audi Q8 2026 Features Audi Q8 2026 Engine Audi Q8 2026 Price

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

رئيس 'الرقابة المالية' يترأس أول اجتماع للجنة الأسواق النامية والناشئة بـ«الأيوسكو» في 2026رئيس 'الرقابة المالية' يترأس أول اجتماع للجنة الأسواق النامية والناشئة بـ«الأيوسكو» في 2026

Read more »

موعد إجازة عيد الأضحى 2026.. صرف المرتبات قبلها بـ3 أيامنوضح من خلال التقرير موعد إجازة عيد الاضحى لعام 2026، وهل يمكن صرف مرتبات شهر مايو 2026 قبل عيد الأضحى أم لا، فضلا عن المناطق المناسبة للسفر في إجازة عيد الاضحى

Read more »

تصاعد برمجيات الفدية عالميًا في 2025 وتحذيرات من تشفير أكثر تعقيدًا في 2026تصاعد برمجيات الفدية عالميًا في 2025 وتحذيرات من تشفير أكثر تعقيدًا في 2026

Read more »

سعر تويوتا سيكويا كابستون 2026 في السعوديةأعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا سيكويا كابستون موديل 2026، وتنتمي سيكويا كابستون لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

Read more »

جي أي سي S600 موديل 2026 تظهر لأول مرةأعلنت شركة جي أي سي عن طرازها الجديد جي أي سي S600 موديل 2026 ، وتنتمي S600 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

Read more »

إكسيد RX موديل 2026 الفاخرةكشفت شركة إكسيد عن طرازها الجديد إكسيد RX موديل 2026، وتنتمي RX لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

Read more »