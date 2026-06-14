مواصفات وسعر سيارة أكسييد أي تي 2027 في السوق المصري

تعرف على مواصفات وسعر سيارة أكسييد أي تي موديل 2027 في مصر، السيارة الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات بمحرك 1500 سي سي تيربو بقوة 462 حصان ومدى 1180 كم، بالإضافة إلى تجهيزات الأمان والتكنولوجيا المتطورة.

يشهد سوق السيارات المصري تطوراً ملحوظاً مع إطلاق العديد من الطرازات الجديدة لموديل 2027، بهدف تلبية طلب المستهلكين المتزايد على سيارات مجهزة بأحدث التقنيات المتوافقة مع مستقبل صناعة السيارات العالمي.

وتبرز في هذا السياق سيارة أكسييد أي تي (XPeng IT) موديل 2027، التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، كواحدة من أبرز الموديلات التي حظيت باهتمام كبير. تجمع هذه السيارة بين الأداء العالي والتصميم العصري، وتتميز بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو ينتج قوة 462 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 634 نيوتن/متر، مما يمنعها تسارعاً قوياً من الصفر إلى 100 كم/ساعة خلال 5.8 ثوانٍ فقط.

كما تعتمد على بطارية بسعة 40 كيلوواط/ساعة توفر مدى كهربائي يصل إلى 1180 كيلومتراً، وهو ما يجعلها خياراً عملياً للرحلات الطويلة ضمن الفئة الكهربائية الموجودة في السوق المصري. تأتي السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية لضمان انتقال سلس للطاقة، وتهدف إلى تقديم تجربة قيادة متميزة تجمع بين القوة والكفاءة.

من ناحية السلامة، زودت أكسييد أي تي بمجموعة متطورة من أنظمة الأمان تشمل نظام الفرامل المانع للانغلاق (ABS)، ووزيع قوة الفرامل الإلكتروني (EBD)، ووسائد هوائية متعددة المواقع للسائق والراكب والجانبية، إلى جانب نظام الثبات الإلكتروني (ESP) والحساسات المساعدة للركن، ونظام الإيموبليزر ضد السرقة. كما تضم قائمة المواصفات التقنية والتجهيزات العديد من المميزات مثل مدخلين AUX وUSB، وتقنية بلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومجموعة من السماعات الأمامية والخلفية، والنوافذ الكهربائية، والزجاج العاكس، ونظام التكييف، والريموت كنترول، وفتحة سقف، والمرايا الكهربائية القابلة للطي، وفرش المقاعد الجلدية.

إضافة إلى ذلك، تم تجهيز السيارة بنظام才开始 باللمس للأبواب، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام ذكي لركن السيارة، وكراسي كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، ونظامrear seat entertainment للركاب الخلفيين، ونظامstart/stop، وجنوط رياضية، وإنذار ضد السرقة، ومصابيح ضباب، وكاميرا خردة، ونظامGPS، ومثبت سرعة، وقفل مركزي، وزر تشغيل المحرك بدون مفتاح. regarding السعر، تبدأ الفئة الأولى من أكسييد أي تي موديل 2027 بسعر 2,490,000 جنيه مصري، بينما تبلغ الفئة الثانية 2,690,000 جنيه مصري، مما يضعها ضمن فئة السيارات المتوسطة إلى الفاخرة في السوق المحلي. تأتي هذه القيمة الثابتة للسيارة بعد استقرار نسبي في سوق السيارات المصري، رغم التحديات الاقتصادية، مما يعكس ثقة الشركة في جودة المنتج وقدرته على المنافسة.

وتجدر الإشارة إلى أن السوق المصري يشهد اهتماماً متزايداً بالسيارات الكهربائية بسبب ارتفاع أسعار الوقود والحاجة إلى حلول صديقة للبيئة، ما يجعل من موديل 2027 خياراً مستقبلياً يستهدف الشرائحModern من المجتمع. في الخلاصة، تمثل أكسييد أي تي إضافة نوعية للأسطول المصري من السيارات الكهربائية، حيث تجمع بين المدى الكهربائي الطويل والأداء القوي والتجهيزات الغنية، مما يلبي تطلعات المستهلكين الذين يبحثون عن التكنولوجيا المتقدمة والرفاهية في مركبة واحدة.

من المتوقع أن تشهد هذه السيارة إقبالاً جيداً نظراً لسعرها التنافسي نسبياً مقارنة بسيارات كهربائية أخرى في نفس الفئة





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