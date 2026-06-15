تتجه الأنظار نحو مواجهة مصر وبلجيكا في افتتاح مشوار الفريقين بكأس العالم 2026، حيث يسلط الضوء على القوة الهجومية للطرفين واللاعبين المؤثرين مثل جيريمي دوكو ولياندرو تروسارد من بلجيكا، والثلاثي الهجومي المصري المتوقع. تناقش المقالة الاستراتيجيات المتوقعة والتحديات التي سيواجهها كل فريق في esta مباراة مهمة ضمن المجموعة السابعة.

تتجه الأنظار قبل مواجهة منتخب مصر وبلجيكا في افتتاح مشوار الفريقيت ب كأس العالم 2026 نحو جيريمي دوكو نجم مانشستر سيتي باعتباره أحد أبرز الأوراق الرابحة في صفوف الشياطين الحمر إلا أن خطورة المنتخب البلجيكي لا تتوقف عند جناحه السريع فقط.

وتقام مباراة مصر وبلجيكا مساء اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، على ملعب"لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية. وتنطلق المباراة المرتقبة بين مصر وبلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة. من جهته، سلطت صحف ووسائل إعلام بلجيكية وإسبانية الضوء على القوة الهجومية المصرية المنتظرة، مؤكدة أن منتخب الفراعنة يمتلك ثلاثياً هجومياً مرعباً يمكنه أن يخلق الفارق. كما عبر محللون مصريون عن ثقةهم بقدرة المنتخب الوطني على تقديم أداءٍ مهمٍ أمام أحد القوى الكبرى في أوروبا.

وتبدو المباراة تحدياً تاريخياً للفراعنة في أول ظهور لهم في النسخة المقبلة من كأس العالم. على الجانب الآخر، يدرك المدرب البلجيكي روبيرتو مارتينيز أن vibrational قوة خط الوسط والجناحين السريعين قد لا تكون كافية لضمان الفوز. فالمنتخب المصري يمتلك أسلوبه الخاص ون错ّص قوي في الدفاع والهجمات المرتدة. لذا، يتوقع الكثيرون صراعاً تكتيكياً كبيراً بين المدربين، حيث سيسعى كل فريق لفرض رؤيته على سير المباراة.

وصل المنتخب المصري إلى سياتل بعد رحلة شاقة، ويدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد التأديب المثالي في المعسكر الإعدادي. بينما يسعى المنتخب البلجيكي، الذي يعيش فترة تحدٍّ بعد الخروج المبكر من بطولة أمم أوروبا الأخيرة، لاستعادة هيبته أمام جماهيره وعالم كرة القدم. وقد أشارت تقارير إعلامية إلى أن اللاعبين البلجيكيين يدركون أهمية الفوز الافتتاحي لتجنب الضغوط في المباريات التالية.

أبرز اللاعبين الذين سيتابعهم المشاهدون في هذه المواجهة هم جيريمي دوكو من مانشستر سيتي ولياندرو تروسارد من آرسناج الإنجليزي، بالإضافة للنجم المتألق كيفين دي بروين، وإن لم يgel في التشكيلة الأساسية. من الجانب المصري، سيعتمد المدرب حسام حسن علىspeedBtn الثلاثي الهجومي المتوقع أن يضم محمد صلاح ومحمد النني وعمر مرسي، مما يعني أن المباراة ستكون غنية بالفرص التهديفية





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كأس العالم 2026 مصر بلجيكا جيريمي دوكو لياندرو تروسارد حسام حسن

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