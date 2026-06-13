موازنة 2026/2027 تحقق فائضًا أوليًا غير مسبوق وتخفض العجز والكَبْد العام

تسعى موازنة مصر للعام المالي 2026/2027 إلى تسجيل فائض أولي بنسبة 5٪ من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9٪، مع تحسين الرواتب للقطاع الطبي وتقليل عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان ضمن مفاومات إيرانية.

أعلنت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس النيابي في تقريرها العام عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مشيرةً إلى تحقيق مؤشرات مالية غير مسبوقة خلال العقد الماضي.

استهدفت الدولة في هذه الموازنة تسجيل فائض أولي يساوي 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض العجز الكلي إلى 4.9٪. ويبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة نحو 5 تريليونات و176.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل 21.1٪ من الناتج المحلي، في حين تُقدر الإيرادات بنحو 4 تريليونات و54.9 مليار جنيه أي 16.5٪ من الناتج المحلي.

ينتج عن الفارق عجز نقدي يقدر بـ 1.121 تريليون جنيه، ومع إضافة صافي حيازة الأصول المالية البالغ 81 مليار جنيه يصبح العجز الكلي 1.203 تريليون جنيه، أي ما يعادل 4.9٪ من الناتج المحلي. تسعى الحكومة إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 1.217 تريليون جنيه في العام المالي الجديد، وهو ما يمثل 5٪ من الناتج المحلي، مقارنةً بـ 807.1 مليار جنيه (4٪) في موازنة 2025/2026.

وتظهر البيانات تطورًا ملحوظًا في مسار الفائض الأولي عبر السنوات الأخيرة؛ إذ ارتفع من 164.3 مليار جنيه (1.6٪) في 2022/2023 إلى 859.6 مليار جنيه (6.2٪) في 2023/2024، ثم تراجع إلى 629 مليار جنيه (3.5٪) في 2024/2025، قبل أن يصل إلى 807.1 مليار جنيه (4٪) في 2025/2026. يعكس هذا الاتجاه تحسنًا واضحًا مقارنةً بمتوسط أداء الدول الناشئة التي تسجل عجزًا أوليًا بنحو 3.2٪ من الناتج المحلي.

كما تشير الموازنة إلى خفض نسبة ديون أجهزة الموازنة العامة إلى حوالي 78.1٪ من الناتج المحلي، وهو أدنى مستوى خلال عشر سنوات، بالإضافة إلى تقليل الدين الخارجي إلى 14.5٪ من الناتج المحلي. وتسعى الحكومة إلى تقليص مدفوعات الفوائد بنسبة نقطة مئوية واحدة، ما يتيح مساحة مالية أكبر للإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

كما تم الإعلان عن زيادة قدرها 750 جنيهًا شهريًا للعاملين في القطاع الطبي ضمن موازنة 2026/2027، في خطوة تهدف إلى تحسين الرواتب وتوفير بيئة عمل أفضل للمكوّنين الأساسيين للنظام الصحي. هذه الإجراءات المتتابعة تُظهر التزام الدولة بإرساء أسس الاستقرار المالي وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع سعي مستمر لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. في خضم هذه التطورات، أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن توجيه أوامر للجيش بتقليص عملياته في لبنان، وذلك في ظل مفاوضات تجريها طهران مع الأطراف المعنية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات de‑escalation لتقليل التوترات الإقليمية وتعزيز فرص الحوار الدبلوماسي. من جانب آخر، حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من ظاهرة جوية مؤقتة قد تعيق رؤية السائقين على الطرق خلال ساعات معينة، مطالبةً المواطنين باتخاذ إجراءات احترازية لضمان السلامة العامة. جميع هذه العناصر تشكّل لوحة موحدة تعكس المشهد الاقتصادي والأمني والاجتماعي في مصر والمنطقة في ظل سياسات إصلاحية متكاملة





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موازنة 2026 فائض أولي العجز المالي الصحة الديون العامة

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