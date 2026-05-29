مواجهات ودية دولية ومحلية مهمة في كرة القدم اليوم

تقام اليوم عدة مباريات ودية دولية ضمن استعدادات المنتخبات لكأس العالم 2026، أبرزها مواجهات إيران مع جامبيا والعراق ضد أندورا، بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات المهمة في الدوري المصري والدوري الكويتي.

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الجمعة 29 مايو 2026 مجموعة من المواجهات المهمة على المستويين الدولي والمحلي، حيث تتواصل استعدادات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 من خلال عدد من المباريات الودية القوية، إلى جانب إقامة عدة لقاءات في الدوري المصري و الدوري الكويتي .

تتجه الأنظار إلى المواجهات الودية الدولية التي تسعى خلالها المنتخبات للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق منافسات المونديال، خاصة منتخبي العراق وإيران اللذين يواصلان التحضير بقوة للبطولة العالمية المرتقبة. يلتقي منتخب إيران مع منتخب جامبيا في مواجهة تقام عند الثالثة عصرًا، في اختبار يسعى خلاله المنتخب الإيراني لتجربة عدد من العناصر الأساسية والبدلاء قبل انطلاق كأس العالم.

وفي السابعة مساءً يخوض منتخب العراق مواجهة مهمة أمام منتخب آندورا، حيث يأمل الجهاز الفني لأسود الرافدين في الوصول إلى التشكيلة المثالية قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات البطولة العالمية. وفي التوقيت نفسه، يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره منتخب نيكاراجوا في مباراة ودية قوية ضمن برنامج الإعداد للمونديال. وتختتم المباريات الودية الدولية بلقاء يجمع منتخب البوسنة والهرسك مع منتخب مقدونيا الشمالية في تمام التاسعة مساءً.

يشهد الدوري المصري عدة مباريات مهمة مساء اليوم، حيث يلتقي المقاولون العرب مع مودرن سبورت في الثامنة مساءً، بالتزامن مع مباراة غزل المحلة أمام حرس الحدود، إضافة إلى مواجهة البنك الأهلي ضد الاتحاد. وفي التاسعة مساءً يواجه فريق زد نظيره كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحالية من البطولة. وفي الدوري الكويتي، يلتقي القادسية مع الجهراء عند السابعة وعشرين دقيقة مساءً، بينما يواجه الشباب فريق التضامن في التوقيت نفسه، في مواجهتين تسعيان لحصد النقاط وتحسين المراكز في جدول الترتيب





