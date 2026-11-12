مواجهة الشائعات: الربع الثالث يستحوذ على 44% من شائعات 2026 خلال 9 أشهر

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ارتفاع الشائعات المرتبطة بتداعيات الأزمات الخارجية إلى 55.8% خلال الربع الثالث من عام 2026، مع تصدر قطاع الأمن القومي.

أصدر المركز الإعلامي ل مجلس الوزراء تقريرًا حول جهود مواجهة الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026، تضمن عددًا من الإنفوجرافات التي حملت عنوان الربع الثالث يستحوذ على 44% من الشائعات خلال 9 أشهر من العام. ويرصد التقرير توزيع الشائعات المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بحسب الشهور والقطاعات، ويستعرض أبرز الادعاءات التي جرى تداولها في الفترة.

وتكشف الإنفوجرافات عن ارتفاع نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية إلى 55.8% من إجمالي الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ15.7% خلال الربع الثالث من عام 2025. ويعكس هذا الارتفاع تزايد حضور تداعيات الأزمات الخارجية في مضمون الشائعات المتداولة خلال الفترة.

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توزيع الشائعات الشهرية خلال الأشهر التسعة الأولى

سجل الربع الثالث من عام 2026 نسبة 44% من إجمالي الشائعات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو الربع الأعلى انتشارًا للشائعات في الفترة المعروضة. ويوضح التوزيع النسبي للفترة أن شهر يوليو سجل أعلى معدل لانتشار الشائعات بنسبة 15%، يليه شهرا أغسطس وسبتمبر بنسبة 14.5% لكل منهما.

أما الربع الأول من عام 2026 فقد سجل 27.7% من إجمالي الشائعات، موزعة بواقع 6.4% في يناير، و9.5% في فبراير، و11.8% في مارس. وبلغ معدل الانتشار خلال الربع الثاني 28.3%، موزعًا بواقع 11.4% في أبريل، و8.8% في مايو، و8.1% في يونيو.

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ترتيب القطاعات وأبرز شائعات الأمن القومي

تصدر قطاع الأمن القومي ترتيب القطاعات وفقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 23.1%، يليه قطاع الاقتصاد بنسبة 12%، ثم قطاع التعليم بنسبة 11.1%، وقطاع الصحة بنسبة 9.1%، وقطاع الزراعة بنسبة 8.6%. وجاء قطاع الطاقة بنسبة 7.5%، وقطاع الإسكان بنسبة 7%، وقطاع البيئة بنسبة 6.1%.

وبلغت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاع التموين 4.8%، وقطاع السياحة والطيران 4.3%، وقطاع النقل 3.9%، وقطاع الحماية الاجتماعية 2%، فيما بلغت نسبة القطاعات الأخرى 0.5%. ويشمل قطاع الأمن القومي القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والدولية، والأمن المجتمعي، والشأن السياسي الداخلي، وأمن الحدود والممرات الملاحية، وقضايا الأمن المائي ذات البعد الاستراتيجي.

وشملت شائعات هذا القطاع مزاعم بشأن فشل الحكومة في تنفيذ مشروعات حقيقية لإعمار سيناء، وادعاءات باستهداف جماعة الحوثيين سفينة TIHAMA أمام سواحل اليمن بدعوى تبعيتها لشركة مصرية. كما تضمنت تداول تصريح منسوب لرئيس الوزراء بشأن خسائر قناة السويس وربطه بمقترح مرفوض لبيع القناة.

وتناولت الشائعات أيضًا مزاعم بشأن إصدار وزارة الداخلية قرارًا بإبعاد عدد من المواطنين إلى خارج البلاد، واعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بتكلفة تبلغ 3.6 مليار جنيه. كما تضمنت ادعاءات بتعرض عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل لانتهاكات، وإضراب عدد منهم عن الطعام.

شائعات الاقتصاد والصحة والتعليم والزراعة

تضمنت الشائعات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية ادعاءات بإنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات قومية ضخمة ليست ذات جدوى. كما استمرت ادعاءات بوجود مخاطر في أساسيات ووحدات محطة الضبعة النووية.

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وفي قطاع التعليم، تداولت الشائعات مزاعم بتطبيق نظام التعليم الياباني في مصر دون توفير مقوماته الأساسية، بما يؤدي إلى تراجع مستوى العملية التعليمية. وفي قطاع الصحة، ادعت شائعات عدم توافر أدوية التأمين الصحي رغم انتظام المؤمن عليهم في سداد الاشتراكات.

وفي قطاع الزراعة، تضمنت الشائعات مزاعم بانخفاض زراعة المحاصيل الاستراتيجية في مصر وتراجع جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي. كما ادعت حذف ما يزيد على 3 ملايين أسرة مستحقة من برنامج تكافل وكرامة.

دور المركز الإعلامي في التحقق من المعلومات

شملت الشائعات أيضًا مزاعم بشأن تداول إعلانات وهمية للحج والعمرة عبر صفحات غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تناولت تصريحات منسوبة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة بشأن قطع الأشجار لتصدير الفحم، إضافة إلى ادعاءات بعدم حل مشكلة الكثافة السكانية رغم تنفيذ العديد من المشروعات العقارية بسبب ضعف الإقبال عليها.

ويضطلع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بدور فاعل في متابعة وتحليل الشائعات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ورصد أبرز القطاعات التي تتناولها. ويتواصل المركز مع الجهات المختصة للتحقق من المعلومات وتفنيد المغلوط منها، بما يضمن إطلاع المواطنين على الحقائق بصورة دقيقة وموثوقة.