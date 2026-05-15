مواصفات وأسعار تويوتا راف فور 2026 في السعودية: دليل شامل للأداء والفئات

استعراض تفصيلي لسيارة تويوتا راف فور 2026 في السوق السعودي، يتضمن تحليل محركات البنزين والهجين، الأبعاد الخارجية، والمساحات الداخلية، مع قائمة كاملة بأسعار الفئات المختلفة.

تستمر شركة تويوتا اليابانية في تعزيز مكانتها الريادية في سوق ال سيارات بالمملكة العربية السعودية، حيث تطل علينا سيارة تويوتا راف فور 2026 كواحدة من أبرز الخيارات ضمن فئة ال سيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.

تأتي هذه السيارة لتلبي تطلعات العائلات والشباب على حد سواء، من خلال تقديم مزيج متناغم بين الأداء القوي، والكفاءة العالية في استهلاك الوقود، والتصاميم العصرية التي تواكب أحدث صيحات عالم السيارات. وقد حرصت تويوتا على توفير خيارات متعددة من المحركات والتقنيات لتناسب مختلف أنماط القيادة، سواء كانت داخل المدن المزدحمة أو في الرحلات الطويلة على الطرق السريعة، مما يجعلها خياراً مثالياً في ظل التوجه الحالي نحو السيارات التي تجمع بين القوة والاستدامة.

عند النظر إلى المنظومة الميكانيكية، نجد أن تويوتا راف فور 2026 تعتمد في فئاتها الأساسية على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر. هذا المحرك مصمم لتقديم أداء متوازن، حيث يولد قوة تصل إلى 170 حصاناً وعزم دوران يبلغ 203 نيوتن متر، وهو ما يوفر استجابة جيدة وسلاسة في التنقل. ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي تتابعي متغير من نوع CVT، والذي يعمل على تحسين كفاءة نقل الطاقة وتقليل استهلاك الوقود.

وتطرح تويوتا هذا المحرك بخيارين من أنظمة الدفع؛ فالفئة LE تأتي بنظام دفع أمامي يحقق معدل استهلاك وقود متميزاً يصل إلى 17 كيلومتراً لكل لتر، بينما تتوفر نسخة أخرى بنظام دفع رباعي تمنح السائق قدرة أكبر على التحكم في الطرق الوعرة أو الظروف الجوية المتقلبة، مع معدل استهلاك وقود يبلغ 15.9 كيلومتراً لكل لتر، مما يمنح المستخدم مرونة عالية في اختيار السيارة التي تناسب طبيعة استخدامه اليومي. أما بالنسبة لمحبي التكنولوجيا الحديثة والراغبين في تقليل البصمة الكربونية، فقد وفرت تويوتا النسخ الهجينة (Hybrid) التي تعتمد على محرك بنزين سعة 2.5 لتر مدعوم بتقنية HEV المتقدمة.

هذه المنظومة تحقق قفزة نوعية في الأداء، حيث تنتج النسخة الهجينة ذات الدفع الأمامي قوة إجمالية تصل إلى 230 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 221 نيوتن متر، والأهم من ذلك هو الكفاءة المذهلة في استهلاك الوقود التي تصل إلى 26.6 كيلومتراً لكل لتر، وهو رقم يجعلها من بين الأكثر توفيراً في فئتها. وفي حال اختيار نسخة الدفع الرباعي الهجينة، ترتفع القوة الإجمالية لتصل إلى 239 حصاناً، مع الحفاظ على عزم دوران قوي ومعدل استهلاك وقود يبلغ 24.8 كيلومتراً لكل لتر، مما يوفر توازناً مثالياً بين القوة الجبارة والاقتصادية في التشغيل.

من الناحية التصميمية والأبعاد، تأتي تويوتا راف فور 2026 بتصميم خارجي يعكس القوة والحداثة، حيث تبرز الخطوط الحادة والزوايا المدروسة التي تعطي انطباعاً بالديناميكية. يبلغ طول السيارة 4,600 مم، وعرضها 1,855 مم، وارتفاعها 1,695 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,690 مم، مما يوفر مساحة داخلية رحبة ومريحة لجميع الركاب.

كما تم تجهيز السيارة بمصابيح أمامية وإضاءة نهارية متطورة تعمل بتقنية LED لضمان رؤية واضحة في كافة الظروف، بالإضافة إلى جنوط قياس 17 بوصة تضفي لمسة جمالية وتزيد من ثبات السيارة على الطريق. ولا يمكن إغفال الجانب العملي، حيث توفر السيارة مساحة تخزين خلفية واسعة تصل إلى 749 لترًا، مما يجعلها مناسبة جداً للتسوق أو نقل الأمتعة في السفر. وفيما يتعلق بالأسعار في السوق السعودي، فقد طرحت تويوتا مجموعة متنوعة من الفئات لتناسب مختلف الميزانيات.

تبدأ الأسعار من فئة RAV4 LE التي تأتي بسعر 102,350 ريال سعودي، تليها فئة RAV4 XLE بسعر 125,005 ريالات. أما الفئات التي تعتمد على التقنية الهجينة وتجهيزات أعلى مثل RAV4 XLE HEV وRAV4 XSE، فتتراوح أسعارها ما بين 134,550 ريالاً و157,665 ريالاً سعودياً.

وتأتي الفئة الأعلى والأكثر فخامة RAV4 LTD لتتوج هذه المجموعة بسعر يصل إلى 161,230 ريالاً سعودياً، حيث تقدم هذه الفئة أعلى مستويات الراحة والرفاهية والتقنيات المتاحة في هذه السلسلة من السيارات، مما يجعل راف فور 2026 منافساً شرساً في سوق السيارات الرياضية المدمجة





