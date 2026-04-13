مواجهات نارية في عالم كرة القدم: مانشستر يونايتد وليدز يونايتد والهلال والسد في الصدارة

تتجه الأنظار اليوم إلى عالم كرة القدم المثير، حيث يشهد يوم الإثنين سلسلة من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات والبطولات العالمية. من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري أبطال آسيا ، ومن الدوريات الأوروبية الكبرى إلى الدوريات العربية، تتنوع المباريات وتتوزع الإثارة على مختلف الملاعب. سنلقي نظرة تفصيلية على أبرز هذه المواجهات، مع تحديد مواعيدها والقنوات الناقلة، لنضمن متابعة ممتعة لجميع عشاق الساحرة المستديرة.

في الدوري الإنجليزي الممتاز، تترقب الجماهير مباراة قوية تجمع بين مانشستر يونايتد وليدز يونايتد، في لقاء يسعى فيه كل فريق لتحقيق الفوز وتعزيز موقعه في جدول الترتيب. هذه المباراة، التي تقام في تمام الساعة التاسعة مساءً، ستكون منقولة على قناة beIN Sports HD 1، وستشهد بلا شك منافسة شرسة وندية عالية. في سياق متصل، تشهد الكرة الإنجليزية مواجهة أخرى تجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي، مما يضيف المزيد من الإثارة والتشويق لعشاق البريميرليج. هذه المباريات تعكس مدى قوة وتنافسية الدوري الإنجليزي، وتجذب الملايين من المشاهدين حول العالم.

على صعيد الدوريات الأوروبية الأخرى، تشهد الليجا الإسبانية مباراة تجمع بين ليفانتي وخيتافي، في لقاء متوقع أن يكون متكافئًا ومثيرًا، وينطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويُنقل عبر قناة beIN Sports HD 3. وفي إيطاليا، يستضيف فيورنتينا فريق لاتسيو في مواجهة قوية ضمن منافسات الكالتشيو، في تمام الساعة 8:45 مساءً، عبر قناة AD Sports 1 HD، مما يضمن لعشاق كرة القدم الإيطالية أمسية كروية حافلة بالمتعة والتشويق.

كما يترقب عشاق كرة القدم المصرية مواجهات مثيرة في الدوري المصري، حيث تقام أربع مباريات، تجمع بين غزل المحلة ووادي دجلة، وفاركو والحدود في الخامسة مساءً، بالإضافة إلى مواجهتي البنك الأهلي والمقاولون العرب، وطلائع الجيش وبتروجت في الثامنة مساءً، مع نقل المباريات عبر قنوات On Sport، مما يتيح للجماهير المصرية فرصة متابعة فرقها المفضلة.

أما على الصعيد القاري، فتشتعل المنافسة في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث تقام مواجهتان بارزتان. يلتقي الأهلي مع الدحيل في تمام الساعة 4:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 1، بينما تشهد البطولة قمة آسيوية مرتقبة تجمع الهلال بالسد، في لقاء يُنتظر أن يكون من أقوى مباريات البطولة، وينطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 2. بالإضافة إلى ذلك، يشهد الدوري القطري مواجهتين، حيث يواجه الشمال فريق قطر في تمام الساعة 4:15 عصرًا، بينما يلتقي العربي مع السيلية في تمام الساعة 6:30 مساءً، وتُنقل المباراتان عبر قناة الكأس القطرية 2.

هذه المواجهات تعكس التنوع والإثارة في عالم كرة القدم، وتؤكد على أن كرة القدم لا تعرف حدودًا، وتجذب الجماهير من جميع أنحاء العالم للاستمتاع بلحظات الإثارة والتشويق.





