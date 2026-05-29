مواجهة نصف نهائي كأس عاصمة مصر: المصري يلتقي زد إف سي ووادي دجلة يواجه إنبي

ينطلق إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر بمواجهة قوية بين المصرفي وزد إف سي، ومباراة متوازنة بين وادي دجلة وإنبي، في سعيٍ لتحديد المتأهل إلى النهائي وسط تغطية شاملة على قناة أون سبورت.

تستعد الجماهير المصري ة لمتابعة موعدين محوريين في مسار نصف نهائي بطولة كأس عاصمة مصر ، حيث يلتقي فريق المصري بنظيره زد إف سي في إياب اللقاء الأول، بينما يصطدم فريق وادي دجلة ب إنبي في الإياب الثاني.

يأتي هذان اللقاءان في إطار سعي كل فريق لتصحيح نتيجته السابقة وتأمين بطاقة التأهل إلى النهائي، في أجواء من التوتر والإثارة تحيط بالساحة الرياضية. المباراة الأولى ستُجرى على استاد السويس الجديد في تمام الساعة الخامسة مساءً يوماً الاثنين المقبل، بعد أن خسر المصري في ذهاب اللقاء بنتيجة هدف نظيف دون رد، ما يمنح زد إف سي ميزة نسبية تعكس ضرورة الفوز بالمباراة الثانية لتأكيد صدارته على المقام الأول.

يتطلع الفريق البورسعيدي إلى استغلال خبرات اللاعبين المتقدمين في السن وتكتيكات المدرب لخلق فرص تهديفية تقلب موازين اللقاء، في حين يسعى زد إف سي إلى الحفاظ على تفوقه وتوجيه ضغط قوي على دفاع المصري لمعالجة الفجوة السابقة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس عاصمة مصر المصري زد إف سي وادي دجلة إنبي

United States Latest News, United States Headlines