مواجهة وديّة من العيار الثقيل: منتخب مصر يلتقي البرازيل في بروفة مونديالية حاسمة

يستعد منتخب مصر لخوض آخر مبارياته الودية قبل كأس العالم 2026 أمام المنتخب البرازيلي في كليفلاند. المواجهة تحظى باهتمام جماهيري كبير وتنقل على عدة قنوات.

تترقب جماهير الكرة ال مصر ية والعربية بفارغ الصبر المواجهة ال ودية المرتقبة بين منتخبي مصر و البرازيل ، والتي تأتي ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2026 . ويخوض منتخب مصر الأول هذه المباراة كبروفة أخيرة قبل انطلاق البطولة المقررة في منتصف يونيو الجاري.

وتقام المباراة على أرضية ملعب هانتينغتون بانك في كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة. وتشهد المباراة حضوراً جماهيرياً متوقعاً نظراً لقيمة المنتخبين وتاريخ المواجهات القوية التي تجمع كبار منتخبات العالم. ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات أون سبورت المباراة عبر قناة On Sport، كما تنقلها قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة في التوقيت ذاته. وتأتي هذه المواجهة في إطار البرنامج التحضيري للمنتخب المصري الذي يسعى لتقديم أداء مشرف في المونديال.

وشهد معسكر منتخب مصر الوطني اهتماماً كبيراً من جانب محمد صلاح بمهاجم برشلونة أتلتيك حمزة عبد الكريم، حيث يقدم له النصائح بشكل مستمر ويدعمه بقوة باعتباره من ضمن اللاعبين الصغار في المونديال. كما حرص صلاح على تبادل قميص المنتخب مع أندريه شميد، لاعب فريق كليفلاند براونز لكرة القدم الأمريكية. ويطمح المنتخب المصري إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام نظيره البرازيلي تعزز من ثقة اللاعبين قبل انطلاق البطولة العالمية.

ومن جانبه، أعرب الناقد الرياضي ضياء السيد عن توقعاته للتشكيل الهجومي المثالي لمنتخب مصر في كأس العالم، مشيراً إلى أن محمد صلاح وعمر مرموش يمثلان أهم عناصر القوة الهجومية. وفي سياق متصل، أعلن فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق دعمه للفراعنة قائلاً: سأكون مشجعاً لمنتخب مصر في كأس العالم. كما كشف مدرب بلجيكا موقف نجمه من مواجهة منتخب مصر في افتتاحية المونديال. وعلى صعيد آخر، حقق منتخب مصر للكرة النسائية فوزاً ودياً على تونس.

وتعد هذه المباراة الودية فرصة لتقييم جاهزية المنتخبين قبل خوض غمار المنافسات العالمية، حيث يسعى كل منهما لتحقيق التوازن بين الخطوط واختبار الخطط التكتيكية





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مصر البرازيل ودية كأس العالم 2026 محمد صلاح

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