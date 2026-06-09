مواضيع رئيسية

تعديلات القيمة المضافة.. حسم موقف ضريبة الشقق والأراضي5 شروط أساسية للحصول على السكن البديل للإيجار القديم.. مهلة أخيرة للتقديموزير الصحة الفلسطيني: الوضع الصحي في الضفة والقدس الشرقية يشهد تدهورا مستمراموضة حارة تضرب البلاد.. و«الأرصاد» تحذّر من منخفض صحراوي يرفع الحرارة إلى 44 درجةشهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، إقبالا من المواهب الصغيرة والشابة بمحافظة الغربية، للمشاركة في مسابقة لاكتشاف المواهب الفنية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة، المقدمة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام.، أن المشاركين تسابقوا في مسابقة «نجوم لبكرة»، المنفذة بالتعاون بين فرع ثقافة الغربية، وقناة الدلتا، وذلك لتقديم أفضل ما لديهم، في مجالات الإنشاد الديني، والتمثيل، والغناء، والشعر، أمام لجنة الاستماع، التي ضمت كلا من الشاعر عبد المنعم الحريري، مدير مسرح 23 يوليو بالمحلة، والمخرج المسرحي عبد الرحمن سالم، تمهيدا لإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في البرامج والفعاليات الإعلامية والفنية، بما يسهم في دعم مسيرتهم الإبداعية، وتعريف الجمهور بقدراتهم.، وذلك بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، فيما ناقشت مكتبة دار الكتب بطنطا، كتاب «قضايا المرأة المعاصرة»، تأليف الدكتور سعاد إبراهيم صالح، حيث أوضح الدكتور آمان قحيف، أستاذ الفلسفة الإسلامية المعاصرة، بأن الكتاب موضوع المناقشة، يعد مرجعا فقهيا، يناقش واقع المرأة المسلمة في العصر الحديث. وضمن احتفالات قصر ثقافة الغربية بالإجازة الصيفية، توافد العديد من الأطفال للمواقع الثقافية، وذلك للمشاركة في باقة منوعة من الورش الفنية، وورش الحكي، واللقاءات التثقيفية، التي أقيمت بقرية الأطفال، وبيت ثقافة زفتى، ومكتبة محلة أبو علي، ومكتبة إبيار، ومكتبة الدكتورة سميرة موسى.تبدأ اليوم.. قصر السينما يقدم 10 عروض مجانية خلال يونيوخطوات حجز 48 ألف شقة من بنك التعمير والإسكان والأسعار المتوقعة.. بينها الاجتماعي والفاخر

خطة النواب توافق على تعديلات القيمة المضافة.. حسم موقف ضريبة الشقق والأراضي5 شروط أساسية للحصول على السكن البديل للإيجار القديم.. مهلة أخيرة للتقديموزير الصحة الفلسطيني: الوضع الصحي في الضفة والقدس الشرقية يشهد تدهورا مستمراموضة حارة تضرب البلاد..

و«الأرصاد» تحذّر من منخفض صحراوي يرفع الحرارة إلى 44 درجةشهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، إقبالا من المواهب الصغيرة والشابة بمحافظة الغربية، للمشاركة في مسابقة لاكتشاف المواهب الفنية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة، المقدمة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام. ، أن المشاركين تسابقوا في مسابقة «نجوم لبكرة»، المنفذة بالتعاون بين فرع ثقافة الغربية، وقناة الدلتا، وذلك لتقديم أفضل ما لديهم، في مجالات الإنشاد الديني، والتمثيل، والغناء، والشعر، أمام لجنة الاستماع، التي ضمت كلا من الشاعر عبد المنعم الحريري، مدير مسرح 23 يوليو بالمحلة، والمخرج المسرحي عبد الرحمن سالم، تمهيدا لإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في البرامج والفعاليات الإعلامية والفنية، بما يسهم في دعم مسيرتهم الإبداعية، وتعريف الجمهور بقدراتهم.

، وذلك بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، فيما ناقشت مكتبة دار الكتب بطنطا، كتاب «قضايا المرأة المعاصرة»، تأليف الدكتور سعاد إبراهيم صالح، حيث أوضح الدكتور آمان قحيف، أستاذ الفلسفة الإسلامية المعاصرة، بأن الكتاب موضوع المناقشة، يعد مرجعا فقهيا، يناقش واقع المرأة المسلمة في العصر الحديث. وضمن احتفالات قصر ثقافة الغربية بالإجازة الصيفية، توافد العديد من الأطفال للمواقع الثقافية، وذلك للمشاركة في باقة منوعة من الورش الفنية، وورش الحكي، واللقاءات التثقيفية، التي أقيمت بقرية الأطفال، وبيت ثقافة زفتى، ومكتبة محلة أبو علي، ومكتبة إبيار، ومكتبة الدكتورة سميرة موسى.

تبدأ اليوم.. قصر السينما يقدم 10 عروض مجانية خلال يونيوخطوات حجز 48 ألف شقة من بنك التعمير والإسكان والأسعار المتوقعة.. بينها الاجتماعي والفاخ





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