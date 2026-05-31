مواعيد مترو الأنفاق وقطار LRT اليوم

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن مواعيد تشغيل مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT اليوم، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك وعودة الموظفين والطلاب إلى أعمالهم ودراستهم.

ويعتمد ملايين المواطنين يوميًا على وسائل النقل الجماعي في التنقل بين مختلف المناطق، ما يجعل معرفة مواعيد التشغيل من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات البحث والمنصات الإخبارية. وتم تطبيق الجداول التشغيلية المقررة لضمان انسيابية حركة الركاب وتقليل التكدسات خلال فترات الذروة الصباحية والمسائية. وتنطلق أولى رحلات مترو الأنفاق من جميع المحطات الانتهائية في تمام الساعة 5:15 صباحًا، بهدف توفير وسيلة نقل منتظمة ومبكرة للمواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وحددت الهيئة القومية للأنفاق مواعيد آخر قطارات الخط الأول لضمان تنظيم حركة الركاب خلال ساعات المساء، ويغادر آخر قطار من محطة حلوان في تمام الساعة 11:40 مساءً. كما يغادر آخر قطار من محطة المرج الجديدة في تمام الساعة 11:40 مساءً. ويعتبر الخط الأول من أكثر خطوط المترو استخدامًا، نظرًا لامتداده عبر عدد كبير من المناطق الحيوية التي تشهد كثافات مرتفعة من الركاب على مدار اليوم.

وينطلق آخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:33 مساءً، ويتحرك آخر قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 11:29 مساءً. ويؤدي الخط الثالث دورًا مهمًا في الربط بين العديد من المناطق السكنية والتجارية والخدمية داخل القاهرة الكبرى. وتم تنظيم مواعيد مقابلات القطارات بين الخطوط المختلفة لتسهيل انتقال الركاب من خط إلى آخر دون صعوبات، ويلتقي آخر قطار للخطين الأول والثاني في محطة أنور السادات عند تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

كما يتم تبادل الركاب بين الخطين الثاني والثالث بمحطة العتبة، وبين الخطين الأول والثالث بمحطة جمال عبد الناصر في التوقيت نفسه. وتحافظ الهيئة على زمن تقاطر القطارات بما يتراوح بين 4 إلى 8 دقائق، بما يسهم في استيعاب الأعداد الكبيرة من الركاب وتقليل فترات الانتظار داخل المحطات. ويشهد القطار الكهربائي الخفيف LRT إقبالًا متزايدًا من المواطنين باعتباره أحد وسائل النقل الحديثة التي تربط بين القاهرة الكبرى والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية.

وتنطلق أولى رحلات القطار الكهربائي الخفيف من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 6:00 صباحًا، وتنطلق أولى رحلات القطار الكهربائي الخفيف من محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة في تمام الساعة 6:04 صباحًا. وتنطلق قطارات مباشرة من محطة عدلي منصور إلى محطة الفنون والثقافة في تمام الساعة 7:30 صباحًا، وتستهدف هذه الرحلات تسهيل وصول الموظفين والعاملين والمترددين على العاصمة الإدارية الجديدة خلال فترات الازدحام الصباحية.

وتستمر حركة تشغيل القطار الكهربائي الخفيف حتى ساعات المساء وفق الجدول المعلن، ويتحرك آخر قطار برحلة كاملة بين عدلي منصور والفنون والثقافة في الاتجاهين عند الساعة 10:15 مساءً. كما تنطلق آخر رحلة متجهة إلى محطة بدر فقط في تمام الساعة 10:45 مساءً. ويغادر آخر قطار من محطة العبور الجديدة باتجاه محطة عدلي منصور في تمام الساعة 10:09 مساءً





