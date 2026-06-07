مواعيد قطارات أسوان القاهرة اليوم الأحد 7-6-2026

تغطية تفصيلية لمواعيد قطارات أسوان إلى القاهرة لأنواع مختلفة منها VIP والنوم والتالجو والقطارات المكيفة، مع ذكر أوقات المغادرة والوصول وتوفر التذاكر.

ينشر موقع صدى البلد مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة ليوم الأحد الموافق السابع من يونيو 2026، حيث تتنوع رحلات القطارات المنطلقة من أسوان نحو العاصمة حسب نوع القطار ودرجته.

يفضل الكثير من المسافرين القطارات المكيفة مثل القطارات الإسبانية أو الروسية، والتي توفر رحلة سريعة ومريحة عبر محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج. أما بالنسبة للمسافرين المتجهين مباشرة إلى القاهرة، فإنهم يفضلون عادةً قطارات الـVIP أو قطارات النوم أو قطار التالجو، نظراً لسرعتها النسبية وراحتها مقارنة بالبدائل الأخرى. تتميز هذه القطارات之后 بوقفات محدودة في المحطات الوسيطة، مما يقلل من إجمالي وقت الرحلة ويعزز من مستوى الراحة للمسافر.

تبدأ قطارات الـVIP رحلاتها في أوقات متعددة: قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة يقام في الساعة 5:15 صباحاً ويصل إلى القاهرة في الساعة 18:00. قطار رقم 981 VIP أسوان الق離開 في الساعة 5:30 صباحاً ويصل في الساعة 19:35. قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة يغادر في الساعة 7:30 صباحاً ويصل في الساعة 21:40. قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة يغادر في الساعة 20:45 مساءً.

تتوفر تذاكر قطارات الـVIP في الدرجتين الأولى والثانية. أما قطار التالجورقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) فيغادر في الساعة 19:00 مساءً، وتتوفر تذاكره أيضاً في الدرجتين الأولى والثانية. بالنسبة لقطارات النوم، فهي تشمل: قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة يغادر في الساعة 17:15. قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة يغادر في الساعة 16:20.

قطار رقم 1089 يغادر في الساعة 19:40 مساءً. قطار رقم 1087 يغادر في الساعة 20:15 مساءً. وتتميز قطارات النوم بنظام الكابينة، حيث تحتوي كل كابينة على سريرين وتقدم وجبات للمسافرين خلال الرحلة. additionally هناك مجموعة من القطارات المتنوعة التي تغطي احتياجات أخرى: قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) يغادر في الساعة 4:30 صباحاً. قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسي) يغادر في الساعة 13:30 ويصل في الساعة 15:55.

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) يغادر في الساعة 17:30 عصراً. قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (إسباني مطور) يغادر في الساعة 18:10. قطار رقم 187 السد العالي أسوان القاهرة (تهوية) يغادر في الساعة 18:30 مساءً. قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) يغادر في الساعة 23:20 مساءً.

قطار رقم 91 السد العالي أسوان القاهرة (تهوية) يغادر في الساعة 22:40 مساءً. تشهد محطة قطارات أسوان توافداً ملحوظاً من المواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة وفق الجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد. ويأتي هذا الإقبال ليس فقط من المقيمين في أسوان، بل أيضاً من سكان المراكز والقرى التابعة للمحافظة مثل دراو وكوم أمبو وإدفو، حيث يتوافدون إلى محطة أسوان المركزية لشراء التذاكر والانتقال عبر الرحلات المتجهة إلى مختلف المناطق داخل المحافظة وخارجها





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