مواعيد صلاة عيد الأضحى 2026 في جميع محافظات مصر

كشفت وزارة الأوقاف المصرية عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2026م/1447هـ في جميع المحافظات والمدن، مع determination أوقات الصلاة بشكل مفصل يشمل العواصم والمدن الجديدة والمناطق الحدودية.

يستعد الملايين من المصريين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2026م/1447هـ، حيث يتجه اهتمام المواطنين إلى التوقيتات الدقيقة للصلاة في مختلف المحافظات والمدن، تأكداً من أداء الشعيرة في وقتها الصحيح.

ونشرت وزارة الأوقاف المصرية بياناً تفصيلياً يتضمن مواعيد الصلاة في جميع أنحاء República، مع مراعاة الفوارق الجغرافية والفلكية بين المناطق. وبحسب البيانات الرسمية، فإن سكان القاهرة سيؤدون الصلاة في تمام الساعة 6:21 صباحاً، في حين يؤدي سكان بورسعيد الصلاة مبكراً في الساعة 6:14 صباحاً. أما في الإسكندرية فستكون الصلاة عند 6:23 صباحاً، بينما يسجل أهالي المنصورة توقيت 6:18 صباحاً، وطنطا 6:20 صباحاً.

وفي المدن الجديدة، حددت الوزارة مواعيد خاصة فالعاصمة الإدارية الجديدة ستكون الصلاة فيها عند 6:19 صباحاً، والقاهرة الجديدة عند 6:20 صباحاً، ومدينة 6 أكتوبر عند 6:23 صباحاً، أما مدن الدلتا الجديدة مثل المنصورة الجديدة فستؤدى الصلاة فيها عند 6:17 صباحاً. وتظهر القائمة تفاوتاً ملحوظاً في المناطق الحدودية والسياحية، حيث يبدأ أهالي شرم الشيخ الصلاة مبكراً عند 6:15 صباحاً، بينما يتأخر الموعد في مرسى مطروح ليصل إلى 6:34 صباحاً، وتكون منطقة شرق العوينات هي آخر المناطق المصرية أداءً للصلاة في تمام الساعة 6:46 صباحاً.

وفي محافظات الصعيد، يتفق سوهاج وقنا وأسوان على نفس التوقيت وهو 6:27 صباحاً، بينما تكون الصلاة في الأقصر مبكرة قليلاً عند 6:24 صباحاً. هذه الدقة في الحسابات الفلكية تعكس جهود الوزارة في تحديد أوقات الصلاة بدقة для كافة التجمعات السكنية الحديثة والقديمة على حد سواء، مما يسهل على المصلين أداء الفريضة في وقتها المحدد





