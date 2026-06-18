مواعيد قطارات أسوان القاهرة اليوم الخميس 18-6-2026

نشر موقع صدى البلد جدول مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة ليوم الخميس 18 يونيو 2026، مع تفصيل أنواع القطارات المتاحة من VIP ونوم وتالجو ومتنوعة، ومواعيد mínima وأوقات الوصول، ونصائح للمسافرين.

ينشر موقع صدى البلد مواعيد القطارات المتجهة من أسوان إلى القاهرة ليوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026، حيث تتنوع الرحلات حسب نوع القطار ودرجته. يميل الكثير من المسافرين إلى استخدام القطارات المكيفة مثل القطارات الإسبانية أو الروسية لما توفره من سرعة وراحة في الوصول إلى مدن الصعيد كإدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين المتجهين إلى القاهرة العاصمة، فإنهم يفضلون عادةً قطارات الـVIP أو قطارات النوم أو قطار التالجو المتطور، نظراً لسرعة هذه القطارات وتوقفها القليل في المحطات، مما يقلل من وقت الرحلة ويزيد منレベル الراحة. كما تتوافر تذاكر هذه القطارات المتميزة في الدرجة الأولى والثانية. فيما يلي الجداول الزمنية التفصيلية لقطارات الـVIP: قطار رقم 2011 VIP يسير من أسوان إلى القاهرة، يقلع الساعة 5:15 صباحاً ويصل الساعة 6:00 مساءً.

قطار رقم 981 VIP يقلع الساعة 5:30 صباحاً ويصل الساعة 7:35 مساءً. قطار رقم 983 VIP يقلع الساعة 7:30 صباحاً ويصل الساعة 9:40 مساءً. أما قطار رقم 997 VIP فيقلع مساءً في تمام الساعة 8:45 ويصل متأخراً. أما بالنسبة لقطار التالجو المتطور: القطار رقم 2031 يسير من أسوان إلى القاهرة (تالجو) ويقلع في الساعة 7:00 مساءً.

وتتوافر تذاكره أيضاً في الدرجتين الأولى والثانية. وتشمل قائمة قطارات النوم: القطار رقم 87 / نوم يقلع الساعة 5:15 مساءً، والقطار رقم 83 / نوم يقلع الساعة 4:20 مساءً، والقطار رقم 1089 يقلع الساعة 7:40 مساءً، والقطار رقم 1087 يقلع الساعة 8:15 مساءً. وتتميز قطارات النوم بتوفير نظام الكابينة which تحتوي كل كابينة على سريرين، كما يتم تقديم الوجبات للمسافرين خلال الرحلة. كما توجد أيضاً مواعيد لقطارات متنوعة أخرى: القطار رقم 81 (تهوية ديناميكية) يقلع الساعة 4:30 صباحاً.

القطار رقم 1013 (روسي) يقلع الساعة 1:30 ظهراً ويصل الساعة 3:55 صباحاً اليوم التالي. القطار رقم 1015 (أسوان-الإسكندرية تهوية) يقلع الساعة 5:30 عصراً. القطار رقم 2009 (إسباني مطور) يقلع الساعة 6:10 مساءً. القطار رقم 187 (السد العالي-أسوان-القاهرة تهوية) يقلع الساعة 6:30 مساءً.

القطار رقم 1011 (تهوية) يقلع الساعة 11:20 مساءً. والقطار رقم 91 (السد العالي-أسوان-القاهرة تهوية) يقلع الساعة 10:40 مساءً. وتشهد محطة قطارات أسوان توافداً ملحوظاً من المواطنين الراغبين في حجز تذاكر هذه الرحلات المتنوعة، سواءً كانوا عائدين من المحافظات الأخرى أو مسافرين داخلياً داخل أسوان نحو مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو





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مواعيد قطارات أسوان القاهرة قطارات VIP قطارات النوم تالجو هيئة السكة الحديد حجز تذاكر القطارات المكيفة

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