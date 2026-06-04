مواعيد قطارات أسوان - القاهرة ليوم الخميس 4 يونيو 2026

تعرف على كافة مواعيد القطارات المنطلقة من أسوان إلى القاهرة، بما في ذلك قطارات الـVIP والنوم والتالجو والقطارات المكيفة الإسبانية والروسية، مع تفاصيل درجات الحجز ومواقيت الوصول والمغادرة.

ينشر موقع صدى البلد مواعيد القطارات المتجهة من أسوان إلى القاهرة ليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026، حيث تتنوع الخيارات أمام المسافرين according لنوع القطار ودرجته.

يفضل الكثير من المواطنين القطارات المكيفة، خاصة الإسباني والروسي، لما توفره من سرعة وراحة، وتمارس هذه القطارات رحلات مباشرة أو مع محطات قليلة إلى مدن الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج. أما بالنسبة للمسافرين المتجهين إلى العاصمة القاهرة، فغالبية الخيارات تميل نحو قطارات الفئة VIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، نظراً لمميزاتها في تقليل زمن الرحلة ورفاهية السفر. وتتميز هذه القطارات بعدد أقل من الوقفات في المحطات، مما يوفر وقتاً更大 ويساهم في راحة الركاب.

تشمل جداول مواعيد قطارات الـ VIP عدة رحلات: القطار رقم 2011 VIP ينطلق من أسوان في الساعة 5:15 صباحاً ويصل القاهرة في الساعة 18:00. قطار رقم 981 VIP يغادر في 5:30 صباحاً ويصل في 19:35. قطار رقم 983 VIP يسافر في 7:30 صباحاً ويصل في 21:40. وقطار رقم 997 VIP يبدأ رحلته مساءً في 20:45.

تتوافر تذاكر هذه القطارات في الدرجتين الأولى والثانية. أما قطار التالجو رقم 2031 فيغادر أسوان في الساعة 19:00، وتتوافر تذاكره أيضاً في الدرجتين. بالنسبة لقطارات النوم، فهي تشمل الأرقام 87، 83، 1089، و1087، بمواعيد مغادرة تتراوح بين 16:20 و19:40، وتقدم خدمة الكابينات المزودة بسريرين ووجبات أثناء الرحلة. إلى جانب上述 الفئات، هناك مجموعة من القطارات المتنوعة التي تقدم خدمات مختلفة.

القطار رقم 81 (تهوية ديناميكية) يغادر في 4:30 صباحاً. القطار الروسي رقم 1013 يسافر في 13:30 ويصل القاهرة في 15:55. القطار رقم 1015 المتجه من أسوان إلى الإسكندرية (تهوية) يغادر في 17:30. القطار الإسباني المطور رقم 2009 يبدأ رحلته في 18:10.

قطار السد العالي رقم 187 (تهوية) يغادر في 18:30، وقطار رقم 1011 (تهوية) يسافر في 23:20، وقطار رقم 91 (تهوية) يغادر في 22:40. تشهد محطة قطارات أسوان إقبالاً من المواطنين لحجز التذاكر وفق الجداول المعلنة من هيئة السكة الحديد، سواء للمسافرين إلى القاهرة أو المدن الأخرى داخل المحافظة. ويأتي الزوار من المراكز القريبة مثل دراو وكوم أمبو وإدفو لشراء التذاكر، مما يعكس أهمية الخط الحديدي في ربط مناطق الصعيد بالعاصمة وبعض المناطق السياحية.

تهدف هذه الخدمات إلى توفير خيارات متنوعة تناسب مختلف الفئات من حيث السعر والوقت والراحة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قطارات أسوان، مواعيد القطارات، القطارات المكيفة، ق

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري إلى 22.9 مليار دولار وخطة استثمارية بقيمة 3.7 تريليون جنيهالبنك المركزي يكشف عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي إلى 22.9 مليار دولار بنهاية أبريل 2026، ووزارة التخطيط تعلن عن خطة العام المالي 2026/2027 باستثمارات مستهدفة تبلغ 3.7 تريليون جنيه.

Read more »

قبل انطلاق امتحانات «الإعدادية».. 7 سنوات حبس وغرامة 200 ألف لهؤلاء المخالفينساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2026 وفي السطور الآتية عقوبة الغش واصطحاب الهاتف المحمول ومخالفات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 - الوطن

Read more »

كانافارو يعلن قائمة أوزبكستان لكأس العالم 2026أعلن فابيو كانافارو، المدير الفني لمنتخب أوزبكستان قائمة فريقه التي تخوض كأس العالم 2026. وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم 2026، مع المكسيك، وكن

Read more »

مسئول بالتنمية المحلية: تكلفة المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تتجاوز 400 مليار جنيهنشر في: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م

Read more »

ارتفاع قيمة صادرات السلع خــلال شهر مارس 2026أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الاربعاء المــوافق 3 / 6 / 2026 النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية مارس 2026

Read more »

واتساب هيقلب الدنيا.. مركز شامل لمتابعة كأس العالم 2026 جوه التطبيقواتساب يطلق مركزا جديدا لمتابعة كأس العالم 2026 داخل التطبيق.. واتساب يطلق مركزا جديدا لمتابعة كأس العالم 2026 داخل التطبيق

Read more »