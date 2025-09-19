مواعيد القطارات المكيفة والروسية على خطوط الصعيد والإسكندرية: دليل شامل للمسافرين

يقدم هذا التقرير دليلًا شاملاً لمواعيد القطارات المكيفة والروسية التي تعمل على خطوط الصعيد والإسكندرية، مع تفاصيل دقيقة عن مواعيد الانطلاق والوصول، وأنواع القطارات المختلفة، لتسهيل تخطيط رحلات المسافرين وضمان راحتهم.

يعتبر القطار الخيار الأمثل لل سفر إلى محافظات الصعيد ، وذلك لما يوفره من راحة للمسافرين خلال الرحلات الطويلة. يفضل الكثيرون ال سفر بال قطارات لهذا السبب، خاصة الركاب المتوجهين إلى الصعيد . يقدم هذا التقرير قائمة ب مواعيد ال قطارات ال مكيف ة وال قطارات ال روسي ة العادية التي تعمل على خطوط ( القاهرة - أسوان ، والعكس) و الإسكندرية - أسوان والعكس، بالإضافة إلى مواعيد انطلاقها، مع الإشارة إلى ضرورة الحجز المسبق قبل استقلال هذه ال قطارات لضمان الحصول على مقعد.

هذه الخدمة ضرورية لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة للمسافرين، خاصة في ظل الإقبال الكبير على السفر بالقطارات. تعكس هذه المواعيد التزام هيئة السكك الحديدية بتوفير خدمات نقل فعالة ومنظمة للمسافرين، مع الحرص على تحديث هذه المواعيد بشكل دوري لتلبية احتياجات الركاب المتزايدة.\تشمل القائمة تفاصيل دقيقة حول مواعيد انطلاق ووصول القطارات المختلفة، مما يتيح للمسافرين التخطيط لرحلاتهم بسهولة. بالنسبة لخط القاهرة - أسوان، تتضمن القائمة مواعيد قطارات VIP، والقطارات المكيفة، والقطارات ذات التهوية، والقطارات الروسية، مما يوفر خيارات متنوعة للمسافرين. كما تشمل القائمة مواعيد القطارات المتجهة من وإلى الإسكندرية والأقصر، مع تحديد أنواع القطارات المختلفة مثل VIP، والمكيفة، وذات التهوية. يتيح هذا التنوع للمسافرين اختيار القطار الذي يناسب احتياجاتهم وميزانياتهم. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير معلومات حول مسارات القطارات وتوقفاتها، مما يضمن وصول الركاب إلى وجهاتهم في الوقت المحدد وبأقصى درجات الراحة والأمان.\فيما يلي تفصيل لمواعيد بعض القطارات: قطار رقم 3006 درجة ثالثة مكيفة (القاهرة - أسوان) ينطلق الساعة 00:50 مساءً، بينما ينطلق قطار رقم 980 VIP (القاهرة - أسوان) الساعة 08:00 صباحًا. قطار رقم 982 VIP (القاهرة - أسوان) ينطلق الساعة 12:00 ظهرًا، بينما ينطلق قطار رقم 162 (تهوية - القاهرة - الأقصر) الساعة 14:20. قطار رقم 990 (مكيف - القاهرة - سوهاج) ينطلق الساعة 16:00 عصرًا، بينما ينطلق قطار رقم 2012 (مكيف - القاهرة - أسوان) الساعة 17:30 عصرًا. قطار رقم 988 درجة ثالثة مكيفة (القاهرة - أسوان) ينطلق الساعة 19:10 مساءً، بينما ينطلق قطار رقم 2014 VIP (القاهرة - أسوان) الساعة 21:00 مساءً. قطار رقم 82 (نوم - القاهرة - أسوان) ينطلق الساعة 21:10 مساءً، وقطار رقم 90 (تحيا مصر - القاهرة - أسوان) ينطلق الساعة 22:10 مساءً. كما يتم عرض مواعيد قطارات أخرى من وإلى وجهات مختلفة، بما في ذلك الإسكندرية والأقصر وأسيوط، مع تحديد أنواع القطارات ودرجاتها المختلفة لضمان توفير أقصى درجات الراحة للمسافرين





