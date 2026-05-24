تتضمن مواعيد قطارات الـ VIP من أسوان إلى القاهرة اليوم الأحد 24-5-2026، مواعيد قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00. قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35. قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40. قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.

ينشر «صدى البلد» مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأحد 24-5-2026 ، والتي تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار.

ويُفضّل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج. أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة؛ فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات. وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يُقلّل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة. مواعيد قطارات الـ VI





