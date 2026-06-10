مواعيد قطارات أسوان القاهرة اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026

تغطية شاملة لمواعيد جميع أنواع القطارات من أسوان إلى القاهرة، بما في ذلك قطارات VIP وقطارات النوم والتالجو والقطارات المكيفة الإسبانية والروسية، مع توضيح أوقات القيام والوصول ومواصفات كل قطار ودرجات التذاكر المتاحة.

ينشر موقع صدى البلد مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة ليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، حيث تتنوع رحلات القطارات المنطلقة من أسوان إلى العاصمة حسب نوع القطار ودرجته.

يفضل الكثير من المسافرين القطارات المكيفة مثل القطارات الإسبانية أو الروسية التي توفر رحلة سريعة ومريحة عبر محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج. أما بالنسبة للمسافرين المتجهين مباشرة إلى القاهرة، فيفضلون عادة استقلال قطارات الـVIP أو قطارات النوم أو قطار التالجو، نظراً لسرعتها النسبية ورفاهية الخدمات المقدمة مقارنة ببقية القطارات. تتميز هذه القطارات المتطورة بعدد أقل من الوقفات في المحطات_intermediate، مما يقلل من زمن الرحلة الإجمالي ويزيد من راحة المسافر.

بالنسبة لمواعيد قطارات الـVIP، فإن قطار رقم 2011 VIP يقلع من أسوان إلى القاهرة في الساعة 5:15 صباحاً ويصل في الساعة 18:00، بينما يقلع قطار رقم 981 VIP في الساعة 5:30 صباحاً ويصل في الساعة 19:35، ويسير قطار رقم 983 VIP في departure الساعة 7:30 صباحاً ويصل في 21:40، وأخيراً القطار رقم 997 VIP يقلع في الساعة 20:45 مساءً. تتوافر تذاكر هذه القطارات في الدرجتين الأولى والثانية.

أما قطار التالجو رقم 2031 فيقلع من أسوان إلى القاهرة في الساعة 19:00 مساءً، وتتوافر تذاكره أيضاً في الدرجتين الأولى والثانية. بالنسبة لقطارات النوم، فهي تشمل القطار رقم 87 الذي يقلع في الساعة 17:15، وال train رقم 83 في الساعة 16:20، بالإضافة إلى القطارين 1089 و1087 الذين يقلعان على التوالي في الساعة 19:40 و21:15 مساءً.

هذا إلى جانب مجموعة أخرى من القطارات ذات مواصفات متنوعة، منها القطار رقم 81 ذو التهوية الديناميكية الذي يقلع في الساعة 4:30 صباحاً، والقطار الروسي رقم 1013 الذي يقلع في الساعة 13:30 ويصل في 3:55 صباحاً اليوم التالي، والقطار رقم 1015 المتجه من أسوان إلى الإسكندرية في الساعة 17:30، والقطار الإسباني المطور رقم 2009 في الساعة 18:10، والقطار رقم 187 من السد العالي إلى أسوان ثم القاهرة في الساعة 18:30، والقطار رقم 1011 في الساعة 23:20، وأخيراً القطار رقم 91 من السد العالي في الساعة 22:40. تقدم قطارات النوم خدمة الكابينات التي تحتوي على أسرّة، مع تقديم وجبات للمسافرين خلال الرحلة.

تشهد محطة قطارات أسوان باستمرار توافداً كبيراً من المواطنين لحجز التذاكر للرحلات المتعددة وفق الجداول الزمنية المعلنة من هيئة السكة الحديد المصرية، بالإضافة إلى العائدين من المحافظات الأخرى. كما يزور المحطة سكان المراكز والقرى التابعة للمحافظة مثل دراو وكوم أمبو وإدفو لشراء التذاكر للتنقل داخل المحافظة أو إلى القاهرة





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