تعرف على مواعيد مباريات كرة القدم يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية والدوريات الأوروبية مع القنوات الناقلة لكل مواجهة.

تشهد ملاعب كرة القدم يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 إقامة عدد كبير من المواجهات القوية في مختلف البطولات المحلية والقارية، وسط ترقب جماهيري واسع لمجموعة من المباريات المرتقبة في مواعيد مباريات اليوم المتنوعة.

أبرز هذه المواجهات مباراة الأهلي أمام أول أغسطس ضمن كأس الكونفدرالية الإفريقية، والقمة الإنجليزية التي تجمع آرسنال ومانشستر سيتي، إلى جانب مواجهات مهمة في الدوريات الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني.

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مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تضم منافسات دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 ثلاث مواجهات، تبدأ بلقاء سيمبا أمام أورلاندو بايريتس الساعة 3:00 عصرًا عبر قناة beIN Sports XTRA 1.

يلتقي بيترو أتلتيكو مع نواذيبو الساعة 6:00 مساءً عبر قناة beIN Sports XTRA 3، فيما يواجه الهلال أم درمان نظيره حورويا الساعة 9:00 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 5.

جدول مواجهات كأس الكونفدرالية الإفريقية

تشهد كأس الكونفدرالية الإفريقية أربع مباريات يوم الأحد 29 نوفمبر 2026، أبرزها مواجهة الأهلي أمام أول أغسطس الساعة 6:00 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 3.

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يفتتح اتحاد مانيما منافسات اليوم أمام سينجيدا بلاك ستارز الساعة 3:00 عصرًا عبر قناة beIN Sports XTRA 3، ثم يلعب النادي الصفاقسي أمام بلاك بولز الساعة 6:00 مساءً عبر قناة beIN Sports XTRA 1.

يختتم اتحاد العاصمة منافسات الكونفدرالية بمواجهة ريال باماكو الساعة 9:00 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 3، في لقاء يضاف إلى قائمة المواجهات القارية المهمة في يوم الأحد.

قمة آرسنال ومانشستر سيتي تتصدر الدوري الإنجليزي

تقام قمة آرسنال ومانشستر سيتي الساعة 6:30 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1، وهي المواجهة الأكثر اهتمامًا في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد 29 نوفمبر 2026.

تبدأ الجولة الإنجليزية بلقاء إيفرتون وليفربول الساعة 2:00 ظهرًا عبر قناة beIN Sports HD 1، ثم تتواصل المواجهات الساعة 4:05 مساءً بمباريات برايتون ونيوكاسل يونايتد، وكريستال بالاس وهال سيتي، وفولهام وبورنموث، وسندرلاند وتوتنهام هوتسبير.

تتوزع القنوات الناقلة لهذه المباريات على قنوات beIN Sports HD 5 وHD 4 وHD 6 وHD 1، بحسب كل لقاء، ما يتيح للمتابعين اختيار المواجهة التي تناسب جدولهم.

مواجهات الدوريات الإسبانية والإيطالية والفرنسية والألمانية

تشمل قائمة الدوري الإسباني يوم الأحد 29 نوفمبر 2026 أربع مواجهات، أبرزها لقاء ديبورتيفو لاكورونيا وبرشلونة الساعة 5:15 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 2.

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تقام مباراة فالنسيا وأوساسونا الساعة 3:00 عصرًا عبر قناة beIN Sports HD 3، وسيلتا فيجو وفياريال الساعة 7:30 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 6، وريال سوسييداد وإشبيلية الساعة 10:00 مساءً عبر القناة نفسها.

يشهد الدوري الإيطالي أربع مواجهات، تبدأ بلقاء أودينيزي وفيورنتينا الساعة 1:30 ظهرًا عبر تطبيق stc tv، ثم ساسولو ونابولي الساعة 4:00 عصرًا، وروما ومونزا الساعة 7:00 مساءً، وكومو ويوفنتوس الساعة 9:45 مساءً عبر التطبيق نفسه.

يضم الدوري الفرنسي ثلاث مواجهات، هي أوكسير ومارسيليا الساعة 4:00 عصرًا عبر قناة beIN Sports HD 9، وتولوز ورين الساعة 6:15 مساءً، وليون وموناكو الساعة 9:45 مساءً عبر قناة beIN Sports HD 4.

يشهد الدوري الألماني ثلاث مواجهات، تبدأ بلقاء فرايبورج ولايبزيج الساعة 4:30 مساءً، يليه هوفينهايم وأوجسبورج الساعة 6:30 مساءً، ثم بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن الساعة 8:30 مساءً.

مباريات أخرى في الدوريات الأوروبية ضمن جدول اليوم

تضيف مواجهات أخرى في الدوريات الأوروبية تنوعًا إلى جدول يوم الأحد، إذ تقام مباراة كوروم بلديسبور وكوجالي سبور الساعة 12:30 ظهرًا، وأيوب سبور وإسطنبول باشاك شهير الساعة 3:00 عصرًا.

يلتقي فناربخشه مع إيرزوروم سبور الساعة 6:00 مساءً عبر قناة beIN Sports XTRA 2، فيما تقام مباراة هارتس وسيلتيك الساعة 5:00 مساءً، ليكتمل المشهد الكروي الأوروبي والإفريقي في يوم حافل بالمنافسات.