مواعيد قطارات أسوان إلى القاهرة اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026

ينشر موقع صدى البلد مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأربعاء 17-6-2026، حيث تتوفر أنواع متعددة من القطارات تشمل الـVIP والتالجو وقطارات النوم وقطارات التهوية الديناميكية، وهي محطاة لتلبية احتياجات المسافرين من حيث السرعة والراحة.

ينشر موقع صدى البلد مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، والتي تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقًا لنوع القطار.

يُفضّل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج. أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة؛ فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها ورحلة المريحة مقارنة بباقي القطارات. وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يقلل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة. مواعيد قطارات الـ VIP: - قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5:15 ويصل الساعة 18:00.

- قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5:30 صباحًا ويصل الساعة 19:35. - قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7:30 صباحًا ويصل الساعة 21:40. - قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20:45 مساءً. تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.

مواعيد قطار التالجو: - قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19:00 عصرًا. تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية. مواعيد قطارات النوم: - قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17:15. - قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16:20.

- قطار رقم 1089: 19:40 مساءً. - قطار رقم 1087: 8:15 مساءً. مواعيد قطارات متنوعة: - قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4:30. - قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 13:30 ويصل الساعة 3:55.

- قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17:30 عصرًا. - قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (إسباني مطور) موعد قيامه الساعة 18:10. - قطار رقم 187 السد العالي أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18:30 مساءً. - قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23:20 مساءً.

- قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22:40 مساءً. تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين. وتشهد محطة القطارات توافداً للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلاً عن العائدين من المحافظات الأخرى.

ويتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو؛ لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مواعيد القطارات أسوان القاهرة قطارات VIP قطار التالجو قطارات النوم السكة الحديد التهوية الديناميكية قطار إسباني قطار روسي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

غدا.. انطلاق الدورة الأولى من برنامج «أصداء ييهلافا في القاهرة» للأفلام الوثائقية بسينما زاويةتنطلق فعاليات الدورة الأولى من برنامج &171;أصداء ييهلافا في القاهرة&187; خلال الفترة من 17 إلى 20 يونيو 2026 في سينما زاوية بوسط القاهرة، مقدمة مجموعة مختارة

Read more »

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلةأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الخميس 18 يونيو 2026 وحتى الاثنين 22 يونيو 2026، مشيرة إلى استمرار

Read more »

الأوقاف: انطلاق الدورة التدريبية لإدخال بيانات منظومتي حوكمة أصول الدولةتنظم وزارة الأوقاف، الدورة التدريبية الخاصة بإدخال بيانات منظومتي حوكمة أصول الدولة وخريطة مصر المكانية، خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2026، بأكاديمية الأوقاف

Read more »

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 في البنوك المصريةتقرير شامل لأسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حسب ما ورد في نشرة موقع صدى البلد الإخباري حيث استقر السعر بعد تراجع سابق مع عرض تفصيلي لأعلى وأدنى أسعار الشراء والبيع في مختلف المؤسسات المصرفية العاملة في مصر

Read more »

برج الثور اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026.. فرص جديدة تساعدك على تحسين دخلكتوقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور على الأصعدة المهنية والعاطفية اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 وفق موقع heroscape - الوطن

Read more »

برج الحمل اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026.. النجاح متاح وتحقيقه يعتمد على هذا الأمرتوقعات علماء الفلك لمواليد برج الحمل على الأصعدة المهنية والعاطفية اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026 وفق موقع heroscape - الوطن

Read more »