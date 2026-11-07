مواعيد ومباريات كرة القدم في 7 نوفمبر 2026 والقنوات الناقلة

تفاصيل شاملة لمباريات كرة القدم العالمية والمحلية المقرر إقامة يوم 7 نوفمبر 2026، مع جدول المواعيد والقنوات الناقلة لكل مباراة بالتفصيل.

تشهد ملاعب كرة القدم العالمية والمحلية في يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026، جدولا زمنيا مكتظا بمباريات كبيرة ومهمة على الصعيدين الدولي والوطني. يتصدر قائمة هذه الأحداث الرياضية مباراة ديربي مهمة في الدوري الإسباني بين فالنسيا و ريال مدريد ، بالإضافة إلى مواجهة قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز تجمع نوتنجهام فورست مع مانشستر سيتي.

مواعيد الدوري الإنجليزي والأوروبي

تستضيف ليدز يونايتد فريق توتنهام هوتسبير في تمام الساعة 2:30 ظهرا، وهي المباراة التي يمكن متابعتها عبر قناة beIN Sports Mena 1. وفي الوقت ذاته، يواجه فولهام فريق نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 5 مساءا، حيث تُبث هذه المباراة على قناة beIN Sports Mena 2.

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كما تضم جدول المباريات في هذا اليوم مواجهة مهمة في الدوري الإيطالي بين تورينو وليتشي، والتي تحدد مواعدها في تمام الساعة 4 عصرا عبر قناة stc tv. وتأتي مباراة أخرى في الدوريات الأوروبية بين مالاجا وراسينج سانتاندير في تمام الساعة 3 عصرا، ومتاحة للجمهور على قناة beIN Sports Mena 3.

في إطار المنافسة في الدوري الألماني، يلتقي ماينز بفريق بايرن ميونخ في تمام الساعة 4:30 عصرا، وهي المباراة التي تعكس قوة الفريقين التاريخيين. كما تستضيف أوساسونا أتلتيك بيلباو في تمام الساعة 7:30 مساءا، ويتم نقل أحداث هذه المواجهة عبر قناة beIN Sports Mena 3.

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مباريات الدوري التركي وقنوات الناقلة

يواصل دوري كرة القدم نشاطه في تركيا مع مباراة تجمع بين غلطة سراي وفريق آميد سبورتيف. تم تحديد موعد هذه المواجهة في تمام الساعة 6 مساءا، وهي جزء من الجدول الرياضي المحدد لهذا اليوم.

بالإضافة إلى ما سبق، هناك مباراة تجمع بين أوكسير وفريق باريس اف سى. وقد تم تحديد موعد انطلاق هذه المباراة في تمام الساعة 8 مساءا، ويمكن للجمهور متابعة الأحداث من خلال قناة beIN Sports Mena 5، مما يضمن تغطية واسعة للأحداث الرياضية في هذا اليوم المحدد.