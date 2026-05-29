يُعلن عن مواعيد الصلاة في مختلف المحافظات المصرية، ليلة الجمعة 29 مايو 2026، خلال عيد الأضحى. ويُذكَر في القرآن الكريم، قوله تعالى: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ".

وتصدر الهيئة العامة للمساحة مواعيد الصلاة في المحافظات المختلفة، لتسهيل مهمة المسلمين في أداء الفرائض في مواعيدها المحددة. ويُذكَر في القرآن الكريم، قوله تعالى: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ". وفي هذا السياق، نجد مواعيد الصلاة في القاهرة، بمواعيد أذان الفجر 4:12 ص، وموعد الشروق 5:55 ص، وموعد أذان الظهر 12:52 م، وموعد أذان العصر 4:29 م، وموعد أذان المغرب 7:49 م، وموعد أذان العشاء 9:20 م.

كما نجد مواعيد الصلاة في أسوان، بمواعيد أذان الفجر 4:28 ص، وموعد الشروق 6:01 ص، وموعد أذان الظهر 12:46 م، وموعد أذان العصر 4:07 م، وموعد أذان المغرب 7:30 م، وموعد أذان العشاء 8:53 م. وفي إطار هذه المواقيت، يُنشر مواعيد الصلاة في مختلف المحافظات المصرية، بما في ذلك محافظة أسوان، ومدينة الإسكندرية، ومدينة مطروح، ومدينة الغردقة، ومدينة شرم الشيخ.

ويُذكَر في هذا السياق، أهمية مواعيد الصلاة في تنظيم اليوم بين العمل والعبادة، وتسهيل مهمة المسلمين في أداء الفرائض في مواعيدها المحددة. ويُكمل ذلك، بالذكر للعديد من الأوقات المستحبة للدعاء، بما في ذلك الثلث الأخير من الليل، والفترة بين الأذان والإقامة، وآخر كل صلاة قبل السلام





